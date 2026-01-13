  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Quatrième teaser pour Avengers: Doomsday

Par Jeff Source: Cbm 13/01/2026 18:43 0
Faites place à Black Panther et aux Quatre Fantastiques !

Marvel Studios continue la promotion du prochain film Avengers auquel le studio met beaucoup d'espoir pour redresser la barre après une année 2025 pas si exceptionnelle que ça. Le plan d'attaque pour l'instant va être de diffuser différents teasers en amont des séances du film Avatar 3.

On continue le marathon hebdomadaire débuté fin décembre avec un quatrième teaser.

Cette fois, il n'y a pas un univers concerné mais deux : celui de Black Panther et celui des Quatre Fantastiques.

Voici la vidéo :

 

Comme pour la première fois, les images font du bien mais il n'y a pas de réel élément à se mettre sous la dent.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

DC Comics

[Dossier] 10 ans de New 52 : Les oubliés de la VF

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0