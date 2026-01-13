Quatrième teaser pour Avengers: Doomsday

Faites place à Black Panther et aux Quatre Fantastiques !

Marvel Studios continue la promotion du prochain film Avengers auquel le studio met beaucoup d'espoir pour redresser la barre après une année 2025 pas si exceptionnelle que ça. Le plan d'attaque pour l'instant va être de diffuser différents teasers en amont des séances du film Avatar 3.

On continue le marathon hebdomadaire débuté fin décembre avec un quatrième teaser.

Cette fois, il n'y a pas un univers concerné mais deux : celui de Black Panther et celui des Quatre Fantastiques.

Voici la vidéo :

Comme pour la première fois, les images font du bien mais il n'y a pas de réel élément à se mettre sous la dent.