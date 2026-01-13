Replay du Twitch du 08/01 : Les numéros #1 de la VO, Marvel ou DC et les adaptations de comics de 2026

De la lecture, des adaptations et... un petit jeu !

MAJ du 13/01 :

Toutes les vidéos liées à notre dernier live sont à présent disponibles. Vous les trouverez ci-dessous :

Les numéros #1 de la VO #27 (Ultimate Endgame, Will of Doom, Absolute Batman Ark M Special...)

Marvel ou DC : Qui est le premier ? #2

Les adaptations de comics en 2026 : Séries TV

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons avec notre classique Les numéros #1 de la VO. Nous parlerons d'Absolute Batman, de Tortues Ninja, de Doom et de Scarlet Witch, entre autres. Nous continuerons avec un petit jeu : Marvel ou DC ? Le principe est simple, je vous pose une question du type Qui a été le premier à avoir créé un personnage qui bla bla bla ? A vous de me dire si la réponse est Marvel ou DC. Enfin, nous terminerons la soirée en faisant un topo sur toutes les séries adaptées de comics qui vous attendent en 2026. Et malgré les apparences, il y en a BEAUCOUP !

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

