Frank Miller annonce une nouvelle collaboration avec Peach Momoko

Un projet bien intriguant !

C'est au festival italien Lucca que le scénariste de légende a annoncé la chose. L'un de ses prochains travaux sera le fruit d'une nouvelle collaboration avec Peach Momoko. Pourquoi nouvelle ? Tout simplement parce que les deux auteurs se sont déjà croisés furtivement le temps d'un numéro secondaire de The Amazing Spider-Man #1000. Et autant dire que Frank Miller est enthousiaste :

Ce que j'ai pu explorer plus en profondeur - un domaine que je n'avais jamais vraiment abordé auparavant - concerne les animes et les mangas japonais intégrant des récits d'horreur ; ils proposent une conception de l'horreur radicalement différente. Si l'on remonte aux estampes à l'aquarelle du grand maître Yoshitoshi — notamment sa série intitulée Fantômes, où des samouraïs sont hantés par des spectres exclusivement féminins, on constate que, dans les histoires de fantômes japonaises, le surnaturel est empreint d'une dimension et d'une vitalité profondément féminines. En travaillant avec Peach, j'ai pu lui proposer des récits mettant en scène le surnaturel, puis observer ce qu'elle en a fait naître. Le résultat s'est parfois avéré bien plus effrayant que tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est une artiste au talent exceptionnel, une véritable jeune prodige ; nous préparons d'ailleurs un nouvel ouvrage ensemble. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration, mais surtout, je me réjouis de la voir s'épanouir et révéler toute l'ampleur de son génie.

La culture japonaise, de l'horreur, des femmes, une dessinatrice de talent... effectivement, Miller ne peut qu'être comme un poisson dans l'eau avec un tel projet. A présent, reste à poser la question de l'éditeur. Car si Miller est libre comme l'air, ce n'est pas le cas de Peach Momoko. Il y a donc un dilemme. Soit c'est chez Marvel aujourd'hui, soit ailleurs... mais à une date ultérieure.