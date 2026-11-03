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[Preview] Marvel Meow / Strange Scales #1

Par Source: Bleeding Cool 0
[Preview] Marvel Meow / Strange Scales #1
Les chats de l'univers Marvel rencontrent les serpents du Docteur Strange

La preview de Marvel Meow / Strange Scales #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Nao Fuji et est dessiné par Joao M. P. Lemos. La cover est également signée Nao Fuji. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 novembre pour 5.99$.

Des amitiés animales improbables voient le jour ! Les chats de l'univers Marvel rencontrent les serpents du Docteur Strange dans une toute nouvelle histoire courte – et, assurément, absolument, indéniablement, tout se passe à merveille ! En prime : retrouvez pour la première fois en version imprimée Marvel Meow n° 19 à 24 et Strange Scales n° 1 à 6 !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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