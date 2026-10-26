Le Marvel Day continue sur BDfugue

Il est toujours possible de recevoir le comics Wolverine Logan

Le Marvel Day est derrière nous. Mais pour ceux qui seraient passés à côté de cette opération, sachez qu'elle continue sur la toile notamment du côté de BDfugue. Autrement dit, si vous avez raté le coche... il n'est pas trop tard !

Pour rappel, l'opération consiste à vous offrir le comics Wolverine Logan dès lors vous vous procurez trois comics de la collection poche (hors Star Wars poche). Pour les intéressés, vous trouverez la liste des titres concernés ici. Après avoir fait votre choix, il ne vous restera plus qu'à entrer le code promo MARVELDAY.

Notez que si vous êtes plutôt Batman, BDfugue possède encore des exemplaires de Batman Mad Love en noir et blanc à offrir. Pour en profiter, rien de plus simple. Il vous suffit d'acheter 2 titres Batman (hors petits prix, nomad, périodiques, fascicules comme Batman Silence) et d'ajouter le code promo JOKER. Pour les intéressés, vous trouverez la liste des titres concernés ici.

Bonne continuation sur MDCU.