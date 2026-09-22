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Daredevil: Born Again se terminera avec la saison 3

Par Jeff Source: Cbm 22/09/2026 18:17 0
Pas de saison 4 pour Daredevil !

Selon les rumeurs, les audiences de la saison 2 de Daredevil: Born Again étaient en chute libre. De là, on ne pouvait que s'intérroger quant à l'avenir de la série. Non pas vis-à-vis de la saison 3 puisque le tournage est d'ores et déjà terminé mais vis-à-vis d'une hypothétique saison 4. Aujourd'hui, nous avons finalement la réponse. Et malheureusement pour les fans du démon de Hell's Kitchen, ce n'est pas forcément la réponse espérée. Ainsi, les nouvelles aventures de Matt Murdock prendront bien fin avec ladite saison 3 selon THR.

Encore une fois, bien que la déception soit grande, la nouvelle était attendue. Entre les audiences en baisse, le showrunner Dario Scardapane qui a été discrètement poussé vers la sortie et la volonté apparente de Marvel de baisser le nombre de productions, on ne pouvait que s'attendre à ce type d'annonce.

De son côté, Deadline pointe bien du doigt les audiences lorsqu'il s'agit de désigner le fautif. Selon eux, Daredevil: Born Again aurait réalisé un démarrage solide pour sa première saison, signant le meilleur lancement de série sur Disney+ en 2025 avec 7,5 millions de téléspectateurs dans le monde au cours des cinq premiers jours. Par contre, après cela, l'audience aux États-Unis aurait chuté d'environ 50 % lors de la deuxième saison. 

Bon... au moins, nous pourrons voir une dernière fois Murdock et sa bande grâce à la saison 3 qui sera diffusée l'an prochain. Pour le reste... time will tell.

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again
Créé par : Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Année : 2025

Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont...

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