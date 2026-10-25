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MDCU

Marvel Midnight

Par Jeff 25/10/2026 20:05 0
Qu'en avons-nous pensé ?

 

Teasé depuis de nombreux mois, l'univers Midnight de Marvel a enfin débarqué avec pas moins de trois numéros. Mais au fait, qu'est-ce que c'est, le Midnight Universe ? Et surtout... qu'est-ce que ça vaut ? Voici notre avis sur Midnight X-Men, Midnight Fantastic Four et Midnight Spider-Man !

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

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Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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