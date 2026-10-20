  1. Accueil
  2. Indés
  3. Titan Comics
  4. Liam Sharp de retour sur Savage Sword Of Conan
Titan Comics

Liam Sharp de retour sur Savage Sword Of Conan

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 20/10/2026 15:15 0
Un numéro spécial

Liam Sharp a toujours voulu faire une histoire de Conan, et l'année dernière, la chose s'était concrétisée avec Savage Sword Of Conan #11 chez Titan Comics. Il faut croire que l'expérience s'est bien passée, puisque l'auteur revient sur la série en janvier pour Savage Sword Of Conan #18. Il s'agira d'un numéro spécial de 80 pages en noir et blanc. Il ne sera cependant pas seul sur ce numéro en grand format. Voici le synopsis :

Savage Sword of Conan clôt sa troisième année non pas dans un murmure, mais dans un cri de guerre : un numéro spécial grand format ! Il met à l'honneur le retour triomphal du créateur légendaire LIAM SHARP à l'écriture et à l'encrage, avec une suite de soixante-quatre pages à son classique moderne "The Wuthering", ainsi que la première histoire en comics de l'ère Titan consacrée à BRAN MAK MORN, signée du scénariste John Arcudi et du dessinateur Leno Carvalho. Ce final propose également le gagnant du tout premier concours de pin-ups de Heroic Signatures, des couvertures magistrales signées Alex Horley et Liam Sharp, et bien plus encore. SAVAGE SWORD OF CONAN #18 est un chapitre colossal à ne surtout pas manquer !

Savage Sword Of Conan #18 sortira le 13 janvier 2027 à 9,99$.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Justice League

[Dossier] Justice League : Des New 52 à leur Mort : Période DC Rebirth/Bryan Hitch & Priest

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0