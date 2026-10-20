Liam Sharp de retour sur Savage Sword Of Conan

Un numéro spécial

Liam Sharp a toujours voulu faire une histoire de Conan, et l'année dernière, la chose s'était concrétisée avec Savage Sword Of Conan #11 chez Titan Comics. Il faut croire que l'expérience s'est bien passée, puisque l'auteur revient sur la série en janvier pour Savage Sword Of Conan #18. Il s'agira d'un numéro spécial de 80 pages en noir et blanc. Il ne sera cependant pas seul sur ce numéro en grand format. Voici le synopsis :

Savage Sword of Conan clôt sa troisième année non pas dans un murmure, mais dans un cri de guerre : un numéro spécial grand format ! Il met à l'honneur le retour triomphal du créateur légendaire LIAM SHARP à l'écriture et à l'encrage, avec une suite de soixante-quatre pages à son classique moderne "The Wuthering", ainsi que la première histoire en comics de l'ère Titan consacrée à BRAN MAK MORN, signée du scénariste John Arcudi et du dessinateur Leno Carvalho. Ce final propose également le gagnant du tout premier concours de pin-ups de Heroic Signatures, des couvertures magistrales signées Alex Horley et Liam Sharp, et bien plus encore. SAVAGE SWORD OF CONAN #18 est un chapitre colossal à ne surtout pas manquer !

Savage Sword Of Conan #18 sortira le 13 janvier 2027 à 9,99$.