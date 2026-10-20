Un one-shot de l'amour pour Terminator

Pour janvier 2027

Il y a de l'amour dans le monde de Skynet ! L'éditeur Dynamite Entertainment, en collaboration avec Studiocanal, va sortir un one-shot Terminator de 30 pages. Intitulé The Terminator Valentine's Day Special 2027, il sera scénarisé par Dan Watters et dessiné par Pasquale Qualano. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se déroule en 1987, juste avant l'avènement de Skynet. Il est prévu pour fin janvier, et voici le synopsis :

Jack et Jill se sont rencontrés au travail, dans un tourbillon d'amour d'une de ces romances de rêve. Même après un an de vie commune, ils pouvaient à peine garder les mains l'un loin de l'autre. Jusqu'à la semaine dernière. Jill s'aperçoit que Jack la regarde à peine, et cherche encore moins à la toucher. Que s'est-il passé dans cette relation autrefois parfaite ? La réponse : Jack est devenu obsédé, ne pensant qu'à son travail. Il est entièrement absorbé par le projet à venir sur lequel ils travaillent tous les deux, l'histoire de leur liaison passionnée. Leur employeur Cyberdyne, la Cyber Dynamics Systems Corporation, a un lancement de produit majeur - au sens propre - qui approche. Leur premier satellite de surveillance doit décoller le 14 février 1987 ! L'amour peut-il survivre à la genèse de Skynet, avant l'avènement des machines, alors que les terrifiants Terminators se profilent dans le futur ? Réponse dans cette nouvelle histoire de 30 pages, qui atterrira dans la pile de lecture de tous avant la Saint-Valentin.