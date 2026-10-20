The New Gods reviennent chez DC en janvier

La suite de la maxi-série

DC Comics a annoncé l'arrivée d'un one-shot en janvier sur les New Gods, intitulé DC All In Saga: The New Gods #1. Le scénariste Ram V est de retour, après avoir écrit la dernière série sur les personnages en 12 numéros. Il sera cette fois accompagné d'Alex Paknadel, et de Joan Urgell au dessin. Ce récit complet a pour but d'intégrer les New Gods à la grande saga en cours, DC All-in. Voici le synopsis :

Mister Miracle pensait pouvoir échapper à tout. Mais au lendemain d'un bouleversement inimaginable, Scott Free a endossé un rôle auquel il ne peut pas échapper : celui de Highfather. New Genesis étant occupée par de sinistres forces extraterrestres, les New Gods se sont réfugiés sur Terre, laissant à Scott la responsabilité de guider un peuple déplacé en quête de sécurité sur une planète qui n'est pas la sienne. Leur arrivée sur notre monde ne passera pas inaperçue. La technologie du Quatrième Monde fait l'objet d'un trafic illégal sur Terre, et les tensions montent alors que Mister Miracle et les New Gods tentent de coexister pacifiquement avec leurs nouveaux voisins. Leur monde natal étant hors de portée et leur extraordinaire technologie tombant entre de mauvaises mains, les derniers New Gods doivent trouver leur place dans l'Univers DC avant que le fragile sanctuaire qu'ils ont trouvé ne devienne un nouveau champ de bataille.

DC All In Saga: The New Gods #1 fera 48 pages et sortira le 13 janvier 2027, avec des couvertures de Nimit Malavia, Dustin Nguyen, Kyuyong Eom, Jason Shawn Alexander et Javi Fernández.