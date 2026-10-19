Des détails sur le film avorté Batman de Ben Affleck

Révélés par Joe Manganiello (Deathstroke)

Joe Manganiello, l'acteur choisi pour jouer Deathstroke dans l'ancien univers DC au cinéma, a sorti un livre, Bloodlines, où il décrit le film The Batman que voulait faire Ben Affleck. Le film Justice League devait à l'origine se terminer avec un Lex Luthor enfermé, qui révèle à Deathstroke que Batman est Bruce Wayne. Le but de cette scène était de préparer le terrain pour le film d'Affleck, mais Whedon a préféré abandonner cette idée et a choisi de teaser à la place la formation de l'Injustice League.

Voilà ce que l'acteur décrit : Affleck considérait son film comme "une version super-héroïque de The Game, de David Fincher", avec un Deathstroke décidé à "démanteler toute la vie de Batman". Pourquoi ? On lui aurait fait croire que le Chevalier Noir avait tué son fils. En représailles, Deathstroke aurait tué le commissaire Gordon, incarné par J.K. Simmons, et aurait pris en otage Alfred Pennyworth après une intrusion dans la Batcave.

Manganiello révèle également un combat prévu en milieu de film, dans lequel "Deathstroke aurait failli tuer à la fois Batman et Batgirl avant qu'ils ne s'échappent tous deux à bord d'un train aérien". Il semble que la mort de Jim Gordon aurait poussé Barbara Gordon à passer à l'action en tant que Batgirl, marquant ainsi ses débuts dans le DCEU. Le dénouement aurait été "un affrontement final en tête-à-tête à travers les rues de Gotham. Affleck se serait inspiré de Batman: Arkham Asylum pour un combat brutal et sanglant.

Au final, Affleck a été remplacé par Matt Reeves à la direction, et le rôle est passé à Robert Pattinson, avec le résultat que l'on connait. Et ce n'est peut-être pas plus mal vu les dernières réalisations de Ben Affleck.