[Preview] Iron Man: Racing Towards Doom #1

Besoin de vitesse ? Façon Marvel !

La preview d'Iron Man: Racing Towards Doom #1, one-shot réalisé dans le cadre d'un partenariat avec l'écurie britannique Atlassian Williams F1, a été dévoilée. Le numéro est écrit par Ethan Sacks et est dessiné par Greg Land tandis que la cover est de Phil Noto. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 21 octobre pour 4.99$.

BESOIN DE VITESSE ? FAÇON MARVEL !

• Lorsque la technologie de pointe se heurte à un danger planétaire, IRON MAN doit prendre les commandes !

• Les pilotes vedettes de l'écurie ATLASSIAN WILLIAMS F1, CARLOS SAINZ et ALEX ALBON, affrontent une menace venue de Latvérie, aussi bien sur la piste qu'en dehors. Mais à la ligne d'arrivée, le DOCTEUR FATALIS les attend... et il joue le tout pour le tout !

• Avec également la participation de BLACK WIDOW et de CAPTAIN AMERICA (SAM WILSON).