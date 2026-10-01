[Sorties Comics] Jeudi 01 octobre

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Les sorties du jour

Thanksgiving (Pas de note) - Delcourt 01/10/2026 -- Delcourt Cette comédie noire, burlesque et sanglante d'une quarantaine de pages est l'œuvre de Mark Russell - l'une des voix les plus intéressantes et engagées socialement et politiquement de cette dernière décennie (avec notamment Not All Robots, Le Retour du Messie) - et du dessinateur belge Mauricet (Harley Quinn, Tellos, Les Profs...). Comme son titre l'indique, l'intrigue se déroule pendant la période de Thanksgiving, une fête du calendrier nord-américain célèbre pour son massacre de dindes fourrées aux marrons. Souvent considérée comme une célébration quasi-exclusive aux populations des États-Unis, cette fête sert ici de toile de fond à une satire corrosive de l'esprit du moment chez les conservateurs en pleine normalisation des idéaux néo-fascistes. 10.5 €

Hellboy - Dossiers secrets - Vampire (1 note) - Delcourt 01/10/2026 -- Delcourt La série Dossiers Secrets de Hellboy permet de revenir sur des événements en marge du récit principal. Ce récit complet, intitulé Vampire, est sublimé par la présence au dessin de Gabriel Bá (Umbrella Academy) et Fábio Moon. À la suite d'une enquête qui a mal tourné, Simon Anders sert de réceptacle à deux vampires. Hanté par ce que lui susurrent les voix de ces deux parasites, il décide de partir à la recherche d'un endroit mythique où se réuniraient les vampires, bien décidé à les tuer tous. Son enquête le conduit rapidement en Serbie où plane la légende d'une châtelaine qui fut suspectée en son temps d'être une vampire. Une carte semble indiquer l'existence d'un tel lieu de rassemblement pour ces créatures... 16.95 €

Stranger Things - Tales From Hawkins 2 (Pas de note) - Mana Books 01/10/2026 -- Mana Books Dans cette série d’anthologie, découvrez les coulisses des moments emblématiques de Stranger Things, qui vous donneront une perspective inédite sur la série à succès ! Assistez à la terrifiante rencontre entre M. Clarke et Dart, le démochien, au drive-in de Hawkins. Plongez dans l’horreur du monde à l'envers aux côtés de Will Byers, le « Zombie Boy » local. Suivez Grigori, dangereux agent du KGB, des rues dangereuses de la Russie d’après-guerre au paisible Midwest américain. Et vivez l’expérience ratée – et le carnage qui en a résulté – qui a tout déclenché, dans la peau du Démogorgon ! Rejoignez Derek Fridolfs (Batman: Li’l Gotham, Secret Hero Society), auteur nominé aux Eisner Awards et best-seller du New York Times, ainsi qu’un quatuor d’illustrateurs de renom, dont Sunando C, Bradley Clayton, Mack Chater et Vincenzo Riccardi, pour cette série d’épisodes troublants dans la ville la plus étrange d’Amérique ! Ce volume contient les épisodes 1 à 4 de Stranger Things: Tales from Hawkins II. 16 €