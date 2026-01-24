  1. Accueil
Un premier trailer pour Masters of the Universe

Par Jeff Source: Cbm 24/01/2026 08:31 0
Le film des studios Amazon MGM se dévoile !

L'attente aura été longue pour les fans des Maîtres de l'univers mais elle aura valu le coup. En effet, le premier trailer autour du film américain de Travis Knight est finalement sorti et visiblement, il met beaucoup de monde d'accord. Amateur de la franchise détenue par Mattel ou du film de 1987 ? Il ne faudra pas manquer ce nouveau long-métrage !

En attendant, voici le trailer en VO :

 

Et en VF :

 

 

Pour rappel, nous retrouverons Nicholas Galitzine dans le rôle principal, Camila Mendes en Teela et Jared Leto en Skeletor.

Sortie le 5 juin.

Galerie d'images

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

