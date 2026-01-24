Un premier trailer pour Masters of the Universe

Le film des studios Amazon MGM se dévoile !

L'attente aura été longue pour les fans des Maîtres de l'univers mais elle aura valu le coup. En effet, le premier trailer autour du film américain de Travis Knight est finalement sorti et visiblement, il met beaucoup de monde d'accord. Amateur de la franchise détenue par Mattel ou du film de 1987 ? Il ne faudra pas manquer ce nouveau long-métrage !

En attendant, voici le trailer en VO :

Et en VF :

Pour rappel, nous retrouverons Nicholas Galitzine dans le rôle principal, Camila Mendes en Teela et Jared Leto en Skeletor.

Sortie le 5 juin.