[Sorties Comics] Mercredi 30 septembre

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Les sorties du jour

CONAN LE BARBARE : L'INTÉGRALE 1988-1989 (Pas de note) - Panini Comics 30/09/2026 -- Panini Comics Christopher Priest, Val Semeiks Dans ce nouveau volet des aventures classiques de Conan, notre Barbare préféré affronte un tigre géant, une secte, des démons, une tribu de sauvages, un ours affamé, les prêtres d’un culte lumineux… et de nombreuses créatures innommables ! (Contient les épisodes US Conan The Barbarian (1970) 213-224, précédemment publiés dans Super Conan 47-51, Conan 1-5 et inédits) 36 €

STAR WARS VISIONS (Pas de note) - Panini Comics 30/09/2026 -- Panini Comics Takashi Okazaki, Peach Momoko Les quatre récits complets de ce volume proposent une relecture brillante et visionnaire de l’univers Star Wars. Alors qu’un guerrier solitaire navigue entre ténèbres et lumière, d’anciennes traditions se heurtent à l’avancée inexorable de l’Empire. Ailleurs, dans le silence des étoiles, le destin prend des formes inattendues… (Contient les épisodes US Star Wars: Visions (2022) 1, Star Wars: Visions – Takashi Okazaki (2024) 1, Star Wars: Visions – Peach Momoko (2023) 1 et Star Wars: Darth Vader – Black, White & Red (2023) 1, précédemment publiés dans STAR WARS DAY : STAR WARS VISIONS 2024, 2025 et 2026 et DARK VADOR : BLACK WHITE & RED) 24 €