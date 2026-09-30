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[Sorties Comics] Mercredi 30 septembre

Par CaptainMDCU 30/09/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

CONAN LE BARBARE : L'INTÉGRALE 1988-1989
30/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Christopher Priest, Val Semeiks Dans ce nouveau volet des aventures classiques de Conan, notre Barbare préféré affronte un tigre géant, une secte, des démons, une tribu de sauvages, un ours affamé, les prêtres d’un culte lumineux… et de nombreuses créatures innommables ! (Contient les épisodes US Conan The Barbarian (1970) 213-224, précédemment publiés dans Super Conan 47-51, Conan 1-5 et inédits)
36 €
CONAN LE BARBARE : L'INTÉGRALE 1988-1989
STAR WARS VISIONS
30/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Takashi Okazaki, Peach Momoko Les quatre récits complets de ce volume proposent une relecture brillante et visionnaire de l’univers Star Wars. Alors qu’un guerrier solitaire navigue entre ténèbres et lumière, d’anciennes traditions se heurtent à l’avancée inexorable de l’Empire. Ailleurs, dans le silence des étoiles, le destin prend des formes inattendues… (Contient les épisodes US Star Wars: Visions (2022) 1, Star Wars: Visions – Takashi Okazaki (2024) 1, Star Wars: Visions – Peach Momoko (2023) 1 et Star Wars: Darth Vader – Black, White & Red (2023) 1, précédemment publiés dans STAR WARS DAY : STAR WARS VISIONS 2024, 2025 et 2026 et DARK VADOR : BLACK WHITE & RED)
24 €
STAR WARS VISIONS
STAR WARS – WAR OF THE BOUNTY HUNTERS
30/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Charles Soule, Alyssa Wong, Steve McNiven, Luke Ross La galaxie est plongée dans une guerre totale ! Le célèbre chasseur de primes Boba Fett a enfin capturé sa plus belle proie : Han Solo, figé dans la carbonite. C'est le début d'une saga qui va voir revenir une organisation criminelle bien connue avec une nouvelle figure à sa tête. Et juste avant Le Retour du Jedi, une révolte des droïdes va contaminer la galaxie… Avec Dark Vador, Jabba le Hutt, Palpatine, Luke Skywalker, Leia Organa, Valance et le Docteur Aphra, retrouvez tous les récits qui rythment la saga Star Wars après L'Empire Contre-Attaque ! (Contient les épisodes US Star Wars: War of the Bounty Hunters – Alpha (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Jabba the Hutt (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters (2021) 1-5, Star Wars: War of the Bounty Hunters – 4-LOM & Zuckuss (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – Boushh (2021) 1, Star Wars: War of the Bounty Hunters – IG-88 (2021) 1, Star Wars: Crimson Reign (2022) 1-5, Star Wars: Revelations (2022) 1, Star Wars: Hidden Empire (2022) 1-5, Star Wars: Dark Droids (2023) 1-5 et Star Wars: Dark Droids: D-Squad (2023) 1-4, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : WAR OF THE BOUNTY HUNTERS, CRIMSON REIGN, HIDDEN EMPIRE, DARK DROIDS et DARK DROIDS D-SQUAD ainsi que War of The Bounty Hunters 3-5)
85 €
STAR WARS – WAR OF THE BOUNTY HUNTERS
  • Uraphire
    Un nouvel Omnibus Star Wars où, pour le coup, le choix du sommaire est plutôt étrange. L’idée de regrouper les events se déroulant entre l’épisode 5 et 6 est cohérente, puisqu’ils se suivent. Mais pourquoi l’appeler WAR OF THE BOUNTY HUNTERS alors qu’il ne correspond qu’à une partie de l’Omnibus ? Avec un titre pareil, on s’attendrait à avoir les tie-ins des autres séries de l’époque, sauf que non, il y a seulement les one-shots. Sinon, brièvement, les events sont divertissants, malgré une conclusion décevante pour Hidden Empire et une lecture frustrante pour Dark Droids. Un Omnibus qui part d’une bonne intention, mais étrange dans sa composition.

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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