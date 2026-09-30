[VF] Sorties comics d'octobre 2026

Toutes les sorties comics du mois
Vous pouvez retrouver toutes les sorties comics dans notre calendrier. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple : si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Les sorties du mois
01 octobre 2026
Thanksgiving
01/10/2026 -- Delcourt
Cette comédie noire, burlesque et sanglante d'une quarantaine de pages est l'œuvre de Mark Russell - l'une des voix les plus intéressantes et engagées socialement et politiquement de cette dernière décennie (avec notamment Not All Robots, Le Retour du Messie) - et du dessinateur belge Mauricet (Harley Quinn, Tellos, Les Profs...). Comme son titre l'indique, l'intrigue se déroule pendant la période de Thanksgiving, une fête du calendrier nord-américain célèbre pour son massacre de dindes fourrées aux marrons. Souvent considérée comme une célébration quasi-exclusive aux populations des États-Unis, cette fête sert ici de toile de fond à une satire corrosive de l'esprit du moment chez les conservateurs en pleine normalisation des idéaux néo-fascistes.
Hellboy - Dossiers secrets - Vampire
01/10/2026 -- Delcourt
La série Dossiers Secrets de Hellboy permet de revenir sur des événements en marge du récit principal. Ce récit complet, intitulé Vampire, est sublimé par la présence au dessin de Gabriel Bá (Umbrella Academy) et Fábio Moon. À la suite d'une enquête qui a mal tourné, Simon Anders sert de réceptacle à deux vampires. Hanté par ce que lui susurrent les voix de ces deux parasites, il décide de partir à la recherche d'un endroit mythique où se réuniraient les vampires, bien décidé à les tuer tous. Son enquête le conduit rapidement en Serbie où plane la légende d'une châtelaine qui fut suspectée en son temps d'être une vampire. Une carte semble indiquer l'existence d'un tel lieu de rassemblement pour ces créatures...
Stranger Things - Tales From Hawkins 2
01/10/2026 -- Mana Books
Dans cette série d’anthologie, découvrez les coulisses des moments emblématiques de Stranger Things, qui vous donneront une perspective inédite sur la série à succès ! Assistez à la terrifiante rencontre entre M. Clarke et Dart, le démochien, au drive-in de Hawkins. Plongez dans l’horreur du monde à l'envers aux côtés de Will Byers, le « Zombie Boy » local. Suivez Grigori, dangereux agent du KGB, des rues dangereuses de la Russie d’après-guerre au paisible Midwest américain. Et vivez l’expérience ratée – et le carnage qui en a résulté – qui a tout déclenché, dans la peau du Démogorgon ! Rejoignez Derek Fridolfs (Batman: Li’l Gotham, Secret Hero Society), auteur nominé aux Eisner Awards et best-seller du New York Times, ainsi qu’un quatuor d’illustrateurs de renom, dont Sunando C, Bradley Clayton, Mack Chater et Vincenzo Riccardi, pour cette série d’épisodes troublants dans la ville la plus étrange d’Amérique ! Ce volume contient les épisodes 1 à 4 de Stranger Things: Tales from Hawkins II.
Mawrth Valliis - Tome 2
01/10/2026 -- 404 Comics
Une traque interdite. Une vallée qui ne pardonne pas. Suite à une escarmouche avec une faction martienne rivale, une pilote s'est réfugiée dans une étrange structure. Après son réveil, blessée elle doit fuir une machination étrange qui met en jeu son identité et les raisons même de son existence. Voici le second chapitre d'une aventure de science-fiction pulp publié dans sa langue martienne originelle.
02 octobre 2026
DC & Marvel Present : Superman and Spider-Man (1981)
02/10/2026 -- Urban Comics
Le Docteur Fatalis cherche depuis longtemps à dominer le monde, et avec l'aide de Parasite, le Projet Omega pourrait bien lui livrer la Terre sur un plateau ! Superman et Spider-Man, à nouveau réunis, parviendront-ils à déjouer le plan du Seigneur de Latvérie avant que la planète n'en paie le prix ? Une chose est sûre, pas sans l'aide de Wonder Woman et de l'Incroyable Hulk ! Contenu vo : DC AND MARVEL PRESENT: SUPERMAN AND SPIDER-MAN (MARVEL TREASURY EDITION #28)
Poison Ivy Infinite Tome 7
02/10/2026 -- Urban Comics
Ivy n'a de cesse de lutter pour protéger la nature, mais elle était loin d'imaginer que la pire trahison viendrait de son alliée la plus proche, Janet des RH ! Il est grand temps pour les les deux femmes de régler leur compte, mais alors que Poison Ivy doit s'adapter à son nouveau rôle d'héroïne populaire malgré elle, elle devra choisir qui elle veut vraiment devenir : l'activiste engagée et passionnée qu'elle s'imagine être, ou la dictatrice sectaire et vénéneuse que d'autres voient en elle ? Et si c'était en plein coeur d'une jungle de béton, Gotham City, que se terrait la réponse ? Contenu vo : Poison Ivy #38-41 + Poison Ivy 2025 Annual #1
Superman / Spider-Man Intégrale
02/10/2026 -- Urban Comics
Après le crossover explosif entre Batman et Deadpool, découvrez la rencontre toute aussi étonnante entre Superman et Spider-Man ! Entre Manhattan et Metropolis, retrouvez des duos inédits : Superboy et Spider-Man 2099, Lex Luthor et Norman Osborn, Miles Morales et Superman ou encore l'invasion de Metropolis par des hordes de symbiotes ! Le tout, avec des équipes créatives réunissant certains des plus grands talents de l'industrie ! Plus de 20 ans après leur dernier crossover, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Un événement dans le monde des comics ! Plus de 20 ans après leur dernière rencontre, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Contenu vo : Marvel / DC: Spider-Man / Superman #1 + DC / Marvel: Superman / Spider-Man #1
Superman / Spider-Man Intégrale (Variant)
02/10/2026 -- Urban Comics
Après le crossover explosif entre Batman et Deadpool, découvrez la rencontre toute aussi étonnante entre Superman et Spider-Man ! Entre Manhattan et Metropolis, retrouvez des duos inédits : Superboy et Spider-Man 2099, Lex Luthor et Norman Osborn, Miles Morales et Superman ou encore l'invasion de Metropolis par des hordes de symbiotes ! Le tout, avec des équipes créatives réunissant certains des plus grands talents de l'industrie ! Plus de 20 ans après leur dernier crossover, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Un événement dans le monde des comics ! Plus de 20 ans après leur dernière rencontre, les personnages de DC rencontrent à nouveau les personnages de Marvel ! Contenu vo : Marvel / DC: Spider-Man / Superman #1 + DC / Marvel: Superman / Spider-Man #1
07 octobre 2026
WALTER SIMONSON – STAR WARS
07/10/2026 -- Panini Comics
David Michelinie, Walter Simonson Les légendaires Walter Simonson et Tom Palmer ont créé une série de comics Star Wars au début des années 1980, avant la sortie de L'Empire contre-attaque. Ils sont réunis ici, et comme pour toutes les Artist Edition, chaque page a été scannée avec le plus grand soin à partir des originaux conservés dans les archives personnelles des deux artistes. (Contient les épisodes US Star Wars 51-52, 55-57, 60) Panini Comics se lance dans les Artist Edition, une collection exceptionnelle présentant les planches originales scannées sans aucune retouche. Pour 2026, plusieurs albums Marvel sont au programme (dont le Amazing Spider-Man de Romita) complétés par ces épisodes de Star Wars par Walter Simonson.
JOHN ROMITA – AMAZING SPIDER-MAN
07/10/2026 -- Panini Comics
Stan Lee, John Romita Sr Peu de tandems sont aussi prestigieux que celui de Stan Lee et John Romita Sr sur Spider-Man. Cet ouvrage exceptionnel rassemble six épisodes du duo (numéros 67 à 69, 71, 75 et 84 d’Amazing Spider-Man) dans un format luxueux présentant les planches originales du célèbre dessinateur. (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 67-69, 71, 75 et 84)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 6
07/10/2026 -- Panini Comics
Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… L’avènement des Régulateurs révèle un secret lié au passé de Wolverine. Moonstar doit empêcher Charon de mettre la main sur un artefact capable d’achever son rituel. Une équipe d’élite se lance dans une mission temporelle en compagnie de Captain America. Rogue poursuit son enquête sur Dents de Sabre, Logan et Silver Sable entraînent les nouveaux Morlocks, Colossus recherche Magie et Kamala Khan, piégée dans L’Ère d’Apocalypse, doit retrouver les derniers X-Men. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 2, Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (I), Wolverine (2024) 18, Magik & Colossus (2026) 3, Moonstar (2026) 2, Uncanny X-Men Annual (2026) 1 et Rogue (2026) 3, inédits)
MARVEL UNIVERSE 2
07/10/2026 -- Panini Comics
Stephanie Phillips, Jed Mackay, Aaron Kuder, Alvaro Lopez… Sur Sakaar, Miss Hulk protège les habitants d’une attaque des Mille Yeux. Pendant ce temps, la Panthère Noire se retrouve pourchassé par des créatures inspirées des surhumains terriens. Enfin, Richard Rider obtient une chance de venger le Nova Corps, détruit durant la vague d’Annihilation, et affronte Vorace. (Contient les épisodes US Planet She-Hulk (2025) 3-4, Black Panther: Intergalactic (2025) 2-3 et Nova: Centurion (2025) 3-4, inédits)
MARVEL WORLD 12
07/10/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Brian Michael Bendis, Humberto Ramos, Carmen Carnero… Alors que différentes factions armées cherchent à s’approprier le château de Fatalis, celles-ci découvrent qu’il recèle d’indicibles horreurs… Spider-Man prend un jeune super-héros sous son aile tandis que les Avengers fêtent leur anniversaire. Les Quatre Fantastiques affrontent une version alternative de Susan Storm et Iron Man fait face aux agissements sinistres de Madame Masque. (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 3, Dungeons of Doom (2025) 3, Fantastic Four (2025) 9, Giant-Size Amazing Spider-Man (2025) 1, Avengers (2023) 34 (II) et 35 et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1, inédits)
SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 2 (de 2, Collector)
07/10/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Joe Kelly, Kev Walker, Ed McGuinness… Le tueur en série Tourment assassine les membres éloignés des familles de Peter Parker, Eddie Brock et Mary Jane Watson. Si ces derniers font leur possible pour mettre fin à cette spirale meurtrière, les cadavres continuent de s’accumuler. Désormais, les vies de Dylan Brock, May Parker et Anna Watson sont en danger. (Contient les épisodes US Venom (2025) 256-257, Amazing Spider-Man (2025) 26-27 et Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral – Body Count (2026) 1, inédits)
KNULL
07/10/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Tom Waltz, Juanan Ramirez Considérablement affaibli depuis sa défaite contre Eddie Brock, Knull est emprisonné par une adversaire inattendue. Décidé à redevenir le Roi en Noir, il parvient à s’échapper et part à la recherche du pouvoir qui lui a autrefois été retiré. Mais les ténèbres ont déjà une nouvelle maîtresse. Si Knull veut dominer l’univers, il va désormais devoir se tourner vers… la lumière ! (Contient les épisodes US Knull (2026) 1-5, inédits)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 7 (Collector)
07/10/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Les X-Men affrontent les pièges de la Salle des Dangers quand un allié fait une apparition impromptue… Au Foyer Haven, rêves et cauchemars se mêlent tandis que des secrets concernant les Uncanny X-Men refont surface. Cable constate que la menace pesant sur X-Force est proche, Cyclope affronte les Reavers, Laura tombe au combat et Tornade cherche à retrouver la Terre-616. Kamala Khan découvre les failles d’un monde où les mutants règnent en maîtres. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 26, Inglorious X-Force (2026) 4, X-Men (2024) 28, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 3, Cyclops (2026) 3, Generation X-23 (2026) 3 et Giant-Size House of M (2025) 1 (I), inédits)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 7
07/10/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Netho Diaz, Luciano Vecchio… Les X-Men affrontent les pièges de la Salle des Dangers quand un allié fait une apparition impromptue… Au Foyer Haven, rêves et cauchemars se mêlent tandis que des secrets concernant les Uncanny X-Men refont surface. Cable constate que la menace pesant sur X-Force est proche, Cyclope affronte les Reavers, Laura tombe au combat et Tornade cherche à retrouver la Terre-616. Kamala Khan découvre les failles d’un monde où les mutants règnent en maîtres. (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 26, Inglorious X-Force (2026) 4, X-Men (2024) 28, Storm: Earth's Mightiest Mutant (2026) 3, Cyclops (2026) 3, Generation X-23 (2026) 3 et Giant-Size House of M (2025) 1 (I), inédits)
X-MEN – SHADOWS OF TOMORROW 6 (Collector)
07/10/2026 -- Panini Comics
Gail Simone, Saladin Ahmed, Tiago Palma, Martin Coccolo… L’avènement des Régulateurs révèle un secret lié au passé de Wolverine. Moonstar doit empêcher Charon de mettre la main sur un artefact capable d’achever son rituel. Une équipe d’élite se lance dans une mission temporelle en compagnie de Captain America. Rogue poursuit son enquête sur Dents de Sabre, Logan et Silver Sable entraînent les nouveaux Morlocks, Colossus recherche Magie et Kamala Khan, piégée dans L’Ère d’Apocalypse, doit retrouver les derniers X-Men. (Contient les épisodes US X-Men United (2026) 2, Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1 (I), Wolverine (2024) 18, Magik & Colossus (2026) 3, Moonstar (2026) 2, Uncanny X-Men Annual (2026) 1 et Rogue (2026) 3, inédits)
ULTIMATE UNIVERSE 15 (Collector)
07/10/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Ben Parker et Jonah Jameson dévoilent la mainmise du Caïd sur New York, Mikhail Raspoutine dénonce les exactions commises par sa famille sur les mutants, l’Empereur Feu du Soleil d’Hi no Kuni est pris à partie par les manifestants. Partout, le peuple se soulève et rejoint le réseau des Ultimates. Mais l’enfant de Tornade et T’Challa menace de conquérir la Terre pour le compte d’extraterrestres. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 18, Ultimate Spider-Man (2024) 23, Ultimate X-Men (2024) 21, Ultimate Black Panther (2024) 22-23 et Ultimate Wolverine (2025) 10-11, inédits)
WOLVERINE – WEAPONS OF ARMAGEDDON
07/10/2026 -- Panini Comics
Chip Zdarsky, Luca Maresca Teri O’Barnes a la capacité de pister les mutants. C’est elle qui a permis aux agents du programme Arme X de capturer Logan il y a des années. À présent, Teri tente de se racheter et contacte Wolverine afin qu’il vienne en aide à Tyler Torrens, un jeune mutant prisonnier de l’organisation WarriorPrime. (Contient les épisodes US Wolverine: Weapons of Armageddon (2026) 1-4, inédits)
MARVEL UNIVERSE 2 (Collector)
07/10/2026 -- Panini Comics
Stephanie Phillips, Jed Mackay, Aaron Kuder, Alvaro Lopez… Sur Sakaar, Miss Hulk protège les habitants d’une attaque des Mille Yeux. Pendant ce temps, la Panthère Noire se retrouve pourchassé par des créatures inspirées des surhumains terriens. Enfin, Richard Rider obtient une chance de venger le Nova Corps, détruit durant la vague d’Annihilation, et affronte Vorace. (Contient les épisodes US Planet She-Hulk (2025) 3-4, Black Panther: Intergalactic (2025) 2-3 et Nova: Centurion (2025) 3-4, inédits)
MARVEL WORLD 12 (Collector)
07/10/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Brian Michael Bendis, Humberto Ramos, Carmen Carnero… Alors que différentes factions armées cherchent à s’approprier le château de Fatalis, celles-ci découvrent qu’il recèle d’indicibles horreurs… Spider-Man prend un jeune super-héros sous son aile tandis que les Avengers fêtent leur anniversaire. Les Quatre Fantastiques affrontent une version alternative de Susan Storm et Iron Man fait face aux agissements sinistres de Madame Masque. (Contient les épisodes US Iron Man (2026) 3, Dungeons of Doom (2025) 3, Fantastic Four (2025) 9, Giant-Size Amazing Spider-Man (2025) 1, Avengers (2023) 34 (II) et 35 et Amazing Spider-Man Annual (2026) 1, inédits)
ULTIMATE UNIVERSE 15
07/10/2026 -- Panini Comics
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Peach Momoko, Marco Chechetto… Ben Parker et Jonah Jameson dévoilent la mainmise du Caïd sur New York, Mikhail Raspoutine dénonce les exactions commises par sa famille sur les mutants, l’Empereur Feu du Soleil d’Hi no Kuni est pris à partie par les manifestants. Partout, le peuple se soulève et rejoint le réseau des Ultimates. Mais l’enfant de Tornade et T’Challa menace de conquérir la Terre pour le compte d’extraterrestres. (Contient les épisodes US Ultimates (2024) 18, Ultimate Spider-Man (2024) 23, Ultimate X-Men (2024) 21, Ultimate Black Panther (2024) 22-23 et Ultimate Wolverine (2025) 10-11, inédits)
DAREDEVIL/PUNISHER – L'ARME DU DIABLE
07/10/2026 -- Panini Comics
Jimmy Palmiotti, Tommaso Bianchi, Gabriel Guzman Alors que Frank Castle s’en prend à la famille Gnucci, Daredevil doit intervenir pour empêcher le chaos de régner à Hell’s Kitchen. Ne se souciant que peu des idéaux de l’Homme Sans Peur, le Punisher ne reculera devant rien pour éradiquer la pègre… La ville de New York sortira-t-elle indemne de l’affrontement entre les deux justiciers ? (Contient les épisodes US Daredevil/Punisher: The Devil's Trigger (2025) 1-5, inédits)
SPIDER-MAN/VENOM – DEATH SPIRAL 2 (de 2)
07/10/2026 -- Panini Comics
Al Ewing, Joe Kelly, Kev Walker, Ed McGuinness… Le tueur en série Tourment assassine les membres éloignés des familles de Peter Parker, Eddie Brock et Mary Jane Watson. Si ces derniers font leur possible pour mettre fin à cette spirale meurtrière, les cadavres continuent de s’accumuler. Désormais, les vies de Dylan Brock, May Parker et Anna Watson sont en danger. (Contient les épisodes US Venom (2025) 256-257, Amazing Spider-Man (2025) 26-27 et Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral – Body Count (2026) 1, inédits)
CAPTAIN AMERICA T02
07/10/2026 -- Panini Comics
Chip Zdarsky, Valerio Schiti, Delio Diaz… Au lendemain du Règne de Fatalis et à cause d'agissements inconsidérés de Thunderbolt Ross, le Hulk rouge, la Latvérie est au bord de la guerre civile ! Captain America veut servir de casque bleu pour protéger les civils mais le nouveau S.H.I.E.L.D. a d'autres idées en tête. L'affrontement qui s'annonce pourrait avoir des conséquences pour l'univers Marvel entier ! (Contient les épisodes US Captain America (2025) 6-11, inédits)
WOLVERINE – WEAPONS OF ARMAGEDDON (panini.fr)
07/10/2026 -- Panini Comics
Chip Zdarsky, Luca Maresca Teri O’Barnes a la capacité de pister les mutants. C’est elle qui a permis aux agents du programme Arme X de capturer Logan il y a des années. À présent, Teri tente de se racheter et contacte Wolverine afin qu’il vienne en aide à Tyler Torrens, un jeune mutant prisonnier de l’organisation WarriorPrime. (Contient les épisodes US Wolverine: Weapons of Armageddon (2026) 1-4, inédits)
08 octobre 2026
La Ballade des suffragettes - L'histoire invisible du droit de vote des minorités aux USA
08/10/2026 -- Delcourt
De la convention de Seneca Falls en 1848 au Voting Rights Act de 1965, Caitlin Cass retrace l'histoire de la lutte des femmes pour leur droit de vote aux Etats-Unis dans un album passionnant et foisonnant ! La Ballade des suffragettes dépeint l'histoire du mouvement social pour le droit de vote des femmes, célébrant les batailles décisives, les victoires et les violences subies. Caitlin Cass explore et humanise les figures historiques clés, depuis les débuts de la lutte jusqu'à l'avènement des " nouvelles femmes " et l'ère des droits civiques. Dans ce grand kaléïdoscope, ces portraits de femmes révèlent les dynamiques raciales complexes qui hantent cette histoire et montrent que rien n'est acquis.
Warm Fusion
08/10/2026 -- Delcourt
Le musicien Scott Hoffman (connu sous le nom de Babydaddy en tant que membre fondateur du groupe Scissor Sisters), s'associe à l'artiste Alberto Ponticelli (Frankenstein, Goodnight Paradise, Sam & Twitch) pour un thriller de science-fiction aux ambiances proches de Blade Runner, qui repousse les limites de l'horreur. Après une série de meurtres dans les bordels de la ville, Vin Young, une escort-girl - qui fait partie de cette génération de victimes difformes - traque un ou des tueurs. Elle fait équipe avec Jarrod Hannover, le seul policier chargé de l'enquête. Leurs investigations les mènent jusqu'à une mégacorporation de la biotech, qui développe la "Fusion Chaude', une technologie destinée à remplacer les prothèses. Ils font face à un scientifique sociopathe et une créature qu'il a développée en secret.
09 octobre 2026
Fourreau Le déviant T1+T2
09/10/2026 -- Urban Comics
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE : LE DÉVIANT DANS UN FOURREAU À LA FABRICATION SOIGNÉE Le Déviant revient dans une nouvelle édition avec un fourreau réunissant les 2 tomes de la série. 1972, Milwaukee. Alors que la neige tombe à gros flocons, un père Noël avide de sang commet des atrocités inimaginables sur des adolescents. Cinquante ans plus tard, un jeune écrivain tourmenté interviewe ce soi-disant "tueur déviant", qui, après des décennies derrière les barreaux, continue de clamer son innocence. Et alors que les festivités de Noël approchent à grands pas, le passé retrouve le chemin des cheminées, portant dans sa hotte une hache aiguisée...
Hyde Street Tome 2
09/10/2026 -- Urban Comics
Lorsque Pranky dérobe un masque maudit à son ennemi juré, Mr. X-Ray, le boy-scout le plus dangereux de Hyde Street se voit transformer en une sorte d'enfant-loup incontrôlable. Incapable de retirer le masque de son visage, désespéré et humilié, il n'a d'autre choix que de demander l'aide de son propriétaire, conclut une trêve fragile avec Mr. X-Ray et se rend chez le sinistre chirurgien du quartier, le Docteur Ego. Personne ne sait encore que le Boucher de Hyde Street s'est échappé de sa prison, chasse ses camarades Résidents... et se repaît de leur sang. Contenu vo : Hyde Street #8-12
L’homme invisible
09/10/2026 -- Urban Comics
Jack Griffin a toujours eu l'impression d'être invisible aux yeux de son entourage... mais lorsqu'une expérience scientifique révolutionnaire lui offre vraiment la possibilité de concrétiser son rêve d'invisibilité, personne, pas même la femme qu'il aime, ne pourra se mettre en travers de son chemin. Assistez à la descente légendaire de Griffin dans la folie, tandis que son humanité s'efface peu à peu et que le monstre qui sommeille en lui se révèle, ne laissant place qu'à... l'Homme Invisible ! Contenu vo : Universal Monsters: The Invisible Man #1-4
Le Fantôme de l’opéra
09/10/2026 -- Urban Comics
L'Opéra Garnier vient d'être le théâtre d'une série de crimes violents qui ébranlent tout Paris. Au milieu de ce chaos, Christine Dubois ne tardera pas à découvrir que personne — surtout pas la mystérieuse voix qui murmure depuis les combles — n'est ce qu'il semble être. Alors qu'un vieil ami revient pour enquêter sur ces attaques troublantes, Christine comprendra qu'il n'existe aucun moyen d'échapper au fameux Fantôme de l'opéra. Les Monstres Universal débarquent chez Urban ! Découvrez les plus grands mythes horrifiques du cinéma tels que L'Homme Invisible, La Créature du Lac noir, Dracula, Frankenstein et bien d'autres, modernisés par les meilleurs auteurs de la scène comics moderne, dans des éditions grand format prestige ! Contenu vo : Universal Monsters: Phantom of the opera #1-4
Superman Unlimited tome 2
09/10/2026 -- Urban Comics
Alors que Superman doit faire face à un siège surnaturel qui menace Smallville, la nouvelle installation Steelworks construite dans la ville natale de l'Homme d'Acier se retrouve au coeur du conflit. Serait-elle la clef de la solution... ou l'origine du problème ? Contenu vo : Superman Unlimited #7-10 + Superman : Chains Of Love Special #1
14 octobre 2026
MULTIPLES CRISES UNIVERSELLES T01
14/10/2026 -- Panini Comics
Deniz Camp, Eric Zawadzki Dans un univers alternatif où le temps s’effrite, des chevaliers peuvent aussi bien croiser le chemin d’hommes préhistoriques que de soldats cyborgs en permission durant la Quatrième Guerre mondiale. Dans ce monde, des jeunes filles de l’époque victorienne errent, l’air hagard, dans des magasins de smartphones tandis que des banlieusards ensommeillés se rendent au travail… (Contient les épisodes US Assorted Crisis Events (2025) 1-5, inédits)
X-MEN – CHASSE AU X
14/10/2026 -- Panini Comics
Gail Simone, Jed Mackay, Javier Garrón, Netho Diaz… Après la chute de Krakoa et son ralliement à Orchis, Charles Xavier se rend aux autorités. Il est détenu dans son ancien Institut, transformé en prison pour mutants. Mais alors qu’un événement imprévu facilite son évasion, ses anciens élèves font face à un choix impossible : doivent-ils l’aider, le capturer… ou l’éliminer ? (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 11, NYX (2024) 9, Storm (2024) 6 X-Men (2024) 13, X-Factor (2024) 8, X-Force (2024) 9 et X-Manhunt Omega (2024) 1, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 17-18)
ULTIMATE X-MEN T03 (de 3)
14/10/2026 -- Panini Comics
Robert Kirkman, Damon Lindelof, David Finch, Lienil Francis Yu… Venu du futur, Nathan Summers fait irruption à l’Institut Xavier et révèle de sinistres secrets. Bishop, un autre voyageur temporel, rassemble quant à lui sa propre équipe de X-Men pour accomplir le rêve du Professeur X. Mais l'avenir s'assombrit avec l'arrivée de l'empereur évolutionnaire Apocalypse… (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2000) 75-100, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1, Ultimate Wolverine Vs Hulk (2005) 1-6, Ultimatum (2008) 1-5 et Ultimatum: X-Men Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : ULTIMATE X-MEN 8-9, MARVEL DELUXE : ULTIMATE WOLVERINE VS HULK et MARVEL SELECT : ULTIMATUM)
CIVIL WAR T01
14/10/2026 -- Panini Comics
Mark Millar, J.M. Straczynski, Steve McNiven, Humberto Ramos… Un événement tragique impliquant des super-héros divise l’opinion publique et contraint le gouvernement à adopter la Loi de Recensement des Surhumains. Tandis qu’Iron Man rallie ceux en faveur de la mesure, Captain America prend la tête de ceux qui la rejettent. Une guerre civile éclate alors entre les justiciers… (Contient les épisodes US Civil War (2006) 1-7, Amazing Spider-Man (1963) 529-537, New Avengers: Illuminati (2006) 1, Fantastic Four (2003) 536-537, New Warriors (2005) 1-6, Civil War: The Confession (2007) 1, Captain America (2004) 22-25, New Avengers (2004) 21-25, Wolverine (2003) 42-48, Civil War: Choosing Sides (2006) 1 et Civil War: The Return (2007) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : CIVIL WAR 1-3 et 6, MARVEL POCHE : AMAZING SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 6, MARVEL OMNIBUS : NEW AVENGERS 1 et MARVEL DELUXE : CIVIL WAR PRELUDE)
JACK KIRBY – FANTASTIC FOUR
14/10/2026 -- Panini Comics
Stan Lee, Jack Kirby Pendant plusieurs décennies, Stan Lee et Jack Kirby ont détenu le record de longévité sur une série avec leur séjour sur la série Fantastic Four. Sont recueillis ici les épisodes 71 et 82 à 94 de la série, ainsi que le sixième Annual. Les Inhumains et le Docteur Fatalis sont aussi de la partie ! (Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 71, 82-84 et Annual 6)
X-MEN : L'INTÉGRALE 1993 (I) – NOUVELLE ÉDITION
14/10/2026 -- Panini Comics
Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Andy Kubert, Jae Lee… Cable a assassiné le Professeur Xavier ? Les X-Men peuvent difficilement en croire leurs yeux, et pourtant, tout accuse le mutant venu du futur. À moins qu'Apocalypse ne soit derrière tout ça… ou bien un autre vilain, lui aussi échappé du futur ? Facteur-X et X-Force vont devoir s'impliquer pour résoudre ce mystère. (Contient les épisodes Uncanny X-Men (1963) 294-297, X-Factor (1986) 84-86, X-Force (1991) 16-18 et X-Men (1991) 14-18, nouvelle édition)
X-MEN – RAID ON GRAYMALKIN
14/10/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Gail Simone, Ryan Stegman, David Marquez Plusieurs mutants sont incarcérés dans l’ancien Institut Xavier, désormais transformé en prison. Pour les libérer, deux équipes de X-Men organisent une opération de sauvetage sous haute tension. Depuis l’Alaska, Cyclope prépare une extraction méthodique tandis qu’en Louisiane, Malicia privilégie l’assaut frontal. Deux visions. Deux stratégies. Deux leaders que tout oppose. (Contient les épisodes US X-Men (2024) 8-10 et Uncanny X-Men (2024) 7-8, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 11-13)
UNCANNY X-MEN T01
14/10/2026 -- Panini Comics
Gail Simone, David Marquez, Javier Garrón… Krakoa n’est plus. Le Professeur X est emprisonné dans l’ancien Institut Xavier, la communauté mutante a volé en éclats. Malicia s’entoure de Gambit, Wolverine et Diablo pour protéger les siens à tout prix. Dans les marais de Louisiane, l’équipe croise la route de quatre jeunes mutants incontrôlables tandis qu’une force tapie dans l’ombre menace d’anéantir les X-Men. (Contient les épisodes US X-Men (2021) 35 (III), Free Comic Book Day 2024: Blood Hunt/X-Men (2024) 1 (II) et Uncanny X-Men (2024) 1-6, 9-10 et 12-16, précédemment publiés dans X-MEN : FALL OF THE HOUSE OF X 8 et X-MEN FROM THE ASHES 2, 4, 6, 8, 14-15, 19-20, 22-236 et 25)
X-MEN T01
14/10/2026 -- Panini Comics
Jed Mackay, Ryan Stegman, Netho Diaz Krakoa a disparu et l’organisation Orchis est tombée. Bien que disséminés à travers le globe, les mutants, eux, sont toujours debout. En Alaska, Cyclope met sur pied une équipe regroupant Hank, Magnéto, Psylocke, Kid Oméga, Temper, Magie et le Fléau. Ensemble, ils comptent défendre l’avenir de leur espèce et le reste de l’humanité. (Contient les épisodes US X-Men (2024) 1-7, 11-12, 14-18, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 1-4, 6, 8, 15, 20-21, 23-25)
WEREWOLF BY NIGHT : L'INTÉGRALE 1974-1975
14/10/2026 -- Panini Comics
Doug Moench, Don Perlin Jack Russell a l'habitude de voir passer le temps avec appréhension, lui qui devient un terrifiant loup-garou à chaque pleine lune… mais cette fois, le compte à rebours se fait plus pressant car sa sœur va bientôt avoir dix-huit ans, l'âge auquel la malédiction s'est emparée de lui ! Lissa va-t-elle subir le même sort que son frère ? Avec aussi Tigra, Morbius et le monstre de Frankenstein ! (Contient les épisodes US Giant-Size Werewolf by Night (1974) 2-5 et Werewolf by Night (1972) 22-30, précédemment publiés dans MORBIUS : L'INTÉGRALE 1971-1975, Dracula 17, 20, 22-24, L'Insolite 2, 4, 6 et Etranges Aventures 69)
HULK : L'INTÉGRALE 1997-1998
14/10/2026 -- Panini Comics
Peter David, Adam Kubert Le dernier tome du run de Peter David ! Onslaught a physiquement séparé Hulk et Bruce Banner, mais ça n'est pas la fin des problèmes pour le Titan de Jade qui doit se tourner vers Apocalypse pour régler des problèmes de santé… Pas forcément la meilleure idée du monde ? Mais une fois Banner et Hulk réunis, ils vont être confrontés à la pire tragédie de leur histoire. (Contient les épisodes US Incredible Hulk (1962) 455-467 et Heroes Reborn: The Return (1998) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : HEROES REBORN – LE RETOUR, HULK 41-45 et MARVEL MEGA 10)
GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1981-1982
14/10/2026 -- Panini Comics
Michael Fleischer, Roger Stern, Don Perlin, Bob Budianski… Johnny Blaze a de plus en plus de mal à maîtriser le pouvoir démoniaque de Ghost Rider… et si l'Esprit de la Vengeance échappe à tout contrôle, sa colère sera terrible ! Au point d'attirer l'attention des Avengers ? (Contient les épisodes US Ghost Rider (1973) 63-73 et Avengers (1963) 214, précédemment publiés dans AVENGERS : L'INTÉGRALE 1981, Le Motard Fantôme 8-9, Moon Knight 4 et 7 et inédits)
SON OF SATAN : L'INTÉGRALE 1973-1975
14/10/2026 -- Panini Comics
Steve Gerber, Gary Friedrich, Sal Buscema, Gene Colan… Daimon Hellstrom a le pire arbre généalogique du monde : sa sœur est Satana est son père est nul autre que Satan, le Seigneur des Mensonges en personne ! L'âme de Daimon peut-elle être sauvée malgré tout ? On peut l'imaginer quand le sulfureux personnage prend le parti de la Chose et de la Torche Humaine… mais peut-on réellement abandonner un tel héritage ? (Contient les épisodes US Ghost Rider (1973) 1-2 et Marvel Spotlight (1971) 12-22, précédemment publiés dans GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1972-1974 et Satan 2-5)
PLANÈTE HULK – NOUVELLE ÉDITION
14/10/2026 -- Panini Comics
Greg Pak, Carlo Pagulayan Trahi par les Illuminati, Hulk est exilé aux confins de la galaxie. En chemin, le Titan Vert s’écrase accidentellement sur Sakaar, une planète brutale dirigée par un impitoyable tyran, le Roi Rouge. Capturé et forcé de devenir gladiateur, Hulk tente de regagner sa liberté dans le sang. Bientôt, ses victoires et sa puissance ravivent la flamme de la rébellion chez les autres esclaves… (Contient les épisodes US Incredible Hulk (2000) 92-105, Giant-Size Hulk (2006) 1 (II) et Amazing Fantasy (2004) 15 (I), nouvelle édition)
ULTIMATE X-MEN T03 (de 3, panini.fr)
14/10/2026 -- Panini Comics
Robert Kirkman, Damon Lindelof, David Finch, Lienil Francis Yu… Venu du futur, Nathan Summers fait irruption à l’Institut Xavier et révèle de sinistres secrets. Bishop, un autre voyageur temporel, rassemble quant à lui sa propre équipe de X-Men pour accomplir le rêve du Professeur X. Mais l'avenir s'assombrit avec l'arrivée de l'empereur évolutionnaire Apocalypse… (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2000) 75-100, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1, Ultimate Wolverine Vs Hulk (2005) 1-6, Ultimatum (2008) 1-5 et Ultimatum: X-Men Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : ULTIMATE X-MEN 8-9, MARVEL DELUXE : ULTIMATE WOLVERINE VS HULK et MARVEL SELECT : ULTIMATUM)
CIVIL WAR T01 (panini.fr)
14/10/2026 -- Panini Comics
Mark Millar, J.M. Straczynski, Steve McNiven, Humberto Ramos… Un événement tragique impliquant des super-héros divise l’opinion publique et contraint le gouvernement à adopter la Loi de Recensement des Surhumains. Tandis qu’Iron Man rallie ceux en faveur de la mesure, Captain America prend la tête de ceux qui la rejettent. Une guerre civile éclate alors entre les justiciers… (Contient les épisodes US Civil War (2006) 1-7, Amazing Spider-Man (1963) 529-537, New Avengers: Illuminati (2006) 1, Fantastic Four (2003) 536-537, New Warriors (2005) 1-6, Civil War: The Confession (2007) 1, Captain America (2004) 22-25, New Avengers (2004) 21-25, Wolverine (2003) 42-48, Civil War: Choosing Sides (2006) 1 et Civil War: The Return (2007) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : CIVIL WAR 1-3 et 6, MARVEL POCHE : AMAZING SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 6, MARVEL OMNIBUS : NEW AVENGERS 1 et MARVEL DELUXE : CIVIL WAR PRELUDE)
15 octobre 2026
Précieux débris
15/10/2026 -- Delcourt
Precious Rubbish de Kayla E. est un roman graphique expérimental dessiné dans un style qui fait référence à l'esthétique des bandes dessinées pour enfants des années 1950 et raconte l'histoire d'une enfance marquée par la violence de sa mère, la pauvreté de sa famille et l'inceste. Jouant avec la forme bande dessinée, à la façon d'un Chris Ware, Kayla E. reprend l'univers du jeu pour exorciser des traumas enfouis et, enfin, les dépasser.
La Fille d'octobre T01
15/10/2026 -- Delcourt
Premier tome d'une trilogie, La Fille d'octobre est un récit initiatique, plein de mélancolie, dans lequel on trouve des fées, des ogres et de la magie ainsi que des ambiances que les fans de Miss Peregrine et les Enfants particuliers - le roman de Ransom Riggs - ne désapprouveront pas. Automne Ackerman est une jeune fille qui a grandi en croyant aux fées, à la magie et aux princesses capables de terrasser des dragons. Mais Automne vient d'avoir dix-huit ans, et elle se demande si son job de serveuse au café de sa petite ville est tout ce que son avenir peut lui offrir. Un soir, dans la ruelle derrière le café, elle rencontre Barnaby, son ami imaginaire d'enfance. Et le monde d'Automne bascule.
16 octobre 2026
Batman – Gargoyle of Gotham
16/10/2026 -- Urban Comics
Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4
Batman – Gargoyle of Gotham (N&B)
16/10/2026 -- Urban Comics
Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4
Batman – La Malédiction qui s’abattit sur Gotham
16/10/2026 -- Urban Comics
Gotham City, les années 1920. Alors qu'un chalutier ramène dans ses cales une découverte archéologique majeure extraite des glaces du Grand Nord, un mal semble se répandre et contaminer lentement la grande métropole et ses habitants. Confronté aux plans du puissant sorcier Ra's al Ghul, Batman semble être le seul capable à pouvoir empêcher le retour sur Terre d'entités cosmiques belliqueuses. Contenu vo : BATMAN: THE DOOM THAT CAME TO GOTHAM #1-3
Batman – Gotham by gaslight
16/10/2026 -- Urban Comics
1880. Le légendaire Jack l'éventreur est l'ennemi public no 1 et sévit dans les rues de Gotham. Mais dans cet univers alternatif, le tueur en série va se heurter à une autre légende nocturne : Batman. Pris dans une conspiration dont il est la victime, le Chevalier Noir nous entraîne à l'époque victorienne où l'obscurité de la nuit n'est troublée que pas la lueur fébrile et tremblante des réverbères de Gotham City.
21 octobre 2026
SAVAGE SWORD OF CONAN (TITAN SERIES) T04
21/10/2026 -- Panini Comics
Jim Zub, Ron Marz, Doug Braithwaite, Rob De La Torre Retrouvez Conan le Barbare, mais aussi d’autres héros de Robert E. Howard, comme Steve Costigan, Cormac Mac Art ou El Borak ! Les plus grands auteurs de comics se réunissent pour le quatrième volet d’une anthologie noir & blanc luxueuse célébrant le plus connu des barbares. (Contient les épisodes US Savage Sword of Conan (2024) 10-12)
LITTLE NIGHTMARES : PLONGÉE DANS LE NULLE-PART
21/10/2026 -- Panini Comics
Lonnie Nadler, Dennis Menheere Hush, une petite fille muette, se réveille dans une prison glaciale, un bras dans le plâtre. Cherchant à s’évader, elle tente de se lier d’amitié avec un autre prisonnier, Mono, qui l’abandonne à la première occasion. Obligée de se débrouiller seule, Hush se faufile à travers un dédale de couloirs peuplés de créatures monstrueuses. (Contient les épisodes US Little Nightmares: Descent to Nowhere (2025) 1-4, inédits)
ALIEN : GALAXY OF NIGHTMARES
21/10/2026 -- Panini Comics
Phillip Kennedy Johnson, Salvador Larroca, Julius Ohta Personne n'est à l'abri. Personne n'est innocent. Et personne ne vous entendra crier ! Gabriel Cruz, ancien chef de la sécurité de Weyland-Yutani, aujourd’hui retraité, a consacré sa vie à cette entreprise, il a même frôlé la mort lors d'une attaque alien ! Et maintenant, Cruz a une unique chance de sauver son fils du sort auquel il a échappé de justesse. (Contient les épisodes US Alien (2021) 1-12 et Annual et Alien (2022) 1-6, précédemment publiés dans ALIEN 1-3)
MARVEL : HALLOWEEN SPECIAL
21/10/2026 -- Panini Comics
Et si les Quatre Fantastiques avaient été remplacés par des extraterrestres dès leur premier voyage ? Et si Captain America n’était en réalité qu’une arme biologique ? Tandis que Matt Murdock retrouve la vue, le Punisher voit une nouvelle fois sa famille lui être arrachée. Et quand deux enfants explorent un Institut Xavier hanté, les zombies assiègent la maison de Katherine Pryde... (Contient les épisodes US Avengers Halloween Special (2019) 1, Halloween Special Issue (2008) 1, Spider-Man: The Short Halloween (2009) 1 et Marvel Zombies Halloween (2012) 1, précédemment publiés dans AVENGERS NO ROAD HOME 2, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN UN JOUR NOUVEAU 2, MARVEL HEROES 4 et inédit)
GODZILLA VS LE MARVEL UNIVERSE
21/10/2026 -- Panini Comics
Ryan North, Gerry Duggan, John Romita Jr, Giuseppe Camuncoli… Le général Ross a neutralisé certains des monstres les plus redoutables de la planète, dont Mothra, Kumonga et Hulk, mais Godzilla sévit toujours ! Alors que les justiciers de l’univers Marvel se tiennent prêts à affronter la terrifiante créature, les Quatre Fantastiques ouvrent le bal. Les X-Men, Spider-Man, les New Avengers et Thor sont aussi de la partie. (Contient les épisodes Godzilla Vs Fantastic Four (2025) 1, Godzilla Vs Hulk (2025) 1, Godzilla Vs Spider-Man (2025) 1, Godzilla Vs X-Men (2025) 1, Godzilla Vs Avengers (2025) 1 et Godzilla Vs Thor (2025) 1, inédits)
PHANTOM ROAD T03 (sur 5)
21/10/2026 -- Panini Comics
Jeff Lemire, Gabriel H. Walta En 1997, l’agent Donald Weaver, le père de Theresa Weaver, est envoyé dans le Wisconsin pour enquêter sur une affaire liée au projet Jackknife. Il doit alors faire équipe avec l'étrange Jimmy Harold. Ils découvrent un faisceau d’indices révélant un lien inquiétant entre les lignes telluriques, les stations-service Billy Bear et les meurtres commis sur les routes du nord des États-Unis. (Contient les épisodes US Phantom Road (2023) 11-15, inédits)
20TH CENTURY MEN
21/10/2026 -- Panini Comics
Deniz Camp, Stipan Morian Un président des États-Unis doté de super-pouvoirs, un super-soldat soviétique, un combattant cyborg déséquilibré, une femme afghane déterminée à offrir une vie meilleure à son peuple… À la fin du XXe siècle, des individus à la fois étranges et familiers se retrouvent impliqués dans la Troisième Guerre mondiale. (Contient les épisodes US 20TH Century Men (2022) 1-6, inédits)
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04 (Collector)
21/10/2026 -- Panini Comics
Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2)
STAR WARS LÉGENDES : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE T04
21/10/2026 -- Panini Comics
Mike Baron, Timothy Zahn, Olivier Vatine, Terry Dodson… Voilà cinq ans que les Rebelles ont triomphé de la seconde Étoile de la Mort. Pourtant, la galaxie n’est toujours pas en sécurité. Bien qu’affaiblie, une faction de l’Empire fait une découverte qui pourrait favoriser son retour. De son côté, le dernier Seigneur de guerre de l’Empereur, l’Amiral Thrawn, se tient prêt. Sa force est si redoutable qu’elle menace même Luke, Leia et Han ! (Contient les épisodes US Star Wars: Heir to the Empire (1995) 1-6, Star Wars: Dark Force Rising (1997) 1-6 et Star Wars: The Last Command (1997) 1-6, précédemment publiés dans Star Wars: Le Cycle de Thrawn 1-3 et Star Wars – L'Ultimte Commandement 1-2)
STAR WARS : BOBA FETT BLACK WHITE & RED
21/10/2026 -- Panini Comics
Dans ces quatre histoires en rouge, noir et blanc mettant en scène Boba Fett, perfidie rime avec crédits ! Alors que l’Empire et une faction extrémiste de Rebelles traquent la même proie, le chasseur de primes se retrouve en ligne de mire. Il doit ensuite capturer un maître de l’évasion puis mettre la main sur la seule cible qui ne lui ait jamais échappé. (Contient les épisodes US Boba Fett: Black, White & Red (2025) 1-4)
STAR WARS (V3) T02 (sur 2)
21/10/2026 -- Panini Comics
Alex Segura, Pete Woods, Phil Noto… La Nouvelle République vacille. Tandis que Luke, Han et Valance affrontent une série de menaces héritées des Guerres des Clones, Leia tente d’éviter le chaos en jouant sa dernière carte. Au même moment, Rynn découvre un indice crucial qui lève enfin le voile sur les tourments des mystérieux Nagai… (Contient les épisodes US Star Wars (2025) 6-10)
SAI – DIMENSIONAL RIVALS (Collector)
21/10/2026 -- Panini Comics
Peach Momoko, Iban Coello, Esad Ribic… Edition collector avec coffret et porfolio Après avoir vaincu Orochi et le démon qui le possédait, Saï et son fidèle chien-loup Logan se remettent en chemin. Lors d’une escale dans un village, ils font la connaissance du puissant Fauve et de son associée, Galactako. Celle-ci est à la recherche d’une valeureuse guerrière pouvant l’aider à mettre la main sur la septième et dernière Pierre de l’Infini… (Contient les épisodes US Sai: Dimensional Rivals (2026) 1-5, inédits)
SAI – DIMENSIONAL RIVALS
21/10/2026 -- Panini Comics
Peach Momoko, Iban Coello, Esad Ribic… Après avoir vaincu Orochi et le démon qui le possédait, Saï et son fidèle chien-loup Logan se remettent en chemin. Lors d’une escale dans un village, ils font la connaissance du puissant Fauve et de son associée, Galactako. Celle-ci est à la recherche d’une valeureuse guerrière pouvant l’aider à mettre la main sur la septième et dernière Pierre de l’Infini… (Contient les épisodes US Sai: Dimensional Rivals (2026) 1-5, inédits)
L'ANTRE DE L'HORREUR
21/10/2026 -- Panini Comics
Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Richard Corben Edgar Allan Poe et Howard Phillips Lovecraft sont deux grands noms de la littérature d’horreur. Leurs œuvres ont inspiré plusieurs générations d’auteurs, parmi lesquels Richard Corben. En adaptant certains de leurs poèmes et nouvelles, Corben plonge dans un univers inquiétant peuplé de tueurs sanguinaires, d’esprits démoniaques et de créatures surréalistes. (Contient les épisodes US Haunt of Horror: Edgar Allan Poe 1-3 et Haut of Horror: Lovecraft 1-3, précédemment publiés dans L'ANTRE DE L'HORREUR)
MARVEL ACTION – AVENGERS T04
21/10/2026 -- Panini Comics
Matthew Manning, Marcio Fiorito Face à l'A.I.M., Avengers rassemblement ! La Panthère Noire, Captain America, Thor, Captain Marvel, Iron Man et Black Widow ne seront pas de trop pour comprendre qui leur mène la vie dure ! (Contient les épisodes Marvel Action: Avengers 10-12, nouvelle édition)
LILO & STITCH T02 (couverture Halloween)
21/10/2026 -- Panini Comics
Greg Pack, Giulia Giacomino De retour chez lui après un tour du monde mouvementé, Stitch voit atterrir un vaisseau spatial dans son jardin. Mais cette fois, c’est à Lilo que les extraterrestres veulent parler. En effet, son amitié nouée avec l'imprévisible Expérience 626 semble faire d'elle la conseillère idéale de la Fédération Galactique pour le contrôle des créatures dangereuses… (Contient les épisodes Lilo & Stitch (2024) 5-8, inédits)
LILO & STITCH T02
21/10/2026 -- Panini Comics
Greg Pack, Giulia Giacomino De retour chez lui après un tour du monde mouvementé, Stitch voit atterrir un vaisseau spatial dans son jardin. Mais cette fois, c’est à Lilo que les extraterrestres veulent parler. En effet, son amitié nouée avec l'imprévisible Expérience 626 semble faire d'elle la conseillère idéale de la Fédération Galactique pour le contrôle des créatures dangereuses… (Contient les épisodes Lilo & Stitch (2024) 5-8, inédits)
STAR WARS : BOBA FETT BLACK WHITE & RED (panini.fr)
21/10/2026 -- Panini Comics
Dans ces quatre histoires en rouge, noir et blanc mettant en scène Boba Fett, perfidie rime avec crédits ! Alors que l’Empire et une faction extrémiste de Rebelles traquent la même proie, le chasseur de primes se retrouve en ligne de mire. Il doit ensuite capturer un maître de l’évasion puis mettre la main sur la seule cible qui ne lui ait jamais échappé. (Contient les épisodes US Boba Fett: Black, White & Red (2025) 1-4)
22 octobre 2026
Les Mystères de Hobtown T03 : Le Secret de la soucoupe
22/10/2026 -- Delcourt
Bienvenue à Hobtown ! Ce charmant village de 2 006 habitants situé en Nouvelle-Écosse saura vous divertir et vous intriguer. Car oui, il s'en passe des événements étranges à Hobtown, heureusement le club de détectives est là pour mener l'enquête ! La frontière entre complot et réalité se trouble lors de la période électorale à Hobtown, lorsqu'un ancien membre du Teen Detective Club refait surface pour contester le leadership de Dana et attirer l'attention du groupe sur la présence d'" extraterrestres " parmi eux. En ville, alors que les élections font rage, l'arrivée d'une soucoupe volante plonge les jeunes héros dans la stupeur tandis que leur amitié est mise à mal...
Gunslinger Spawn 2023 - 2024
22/10/2026 -- Delcourt
Cette nouvelle incarnation de la malédiction de Spawn, qui met en scène un pistolero en quête de vengeance, est écrite par Todd McFarlane lui-même et dessinée par Brett Booth ! Cet album XXL contient deux arcs haletants ! Gunslinger est en Enfer ! Et plutôt que de chercher les responsables, il va accepter de défier Sinn, un être invincible. Gunslinger se retrouve alors entraîné dans une course périlleuse pour le Trône de l'Enfer, qui pourrait bien lui offrir le moyen de rentrer chez lui.
23 octobre 2026
Batman silence – La Vérité
23/10/2026 -- Urban Comics
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) propose un épilogue inédit à ce classique du Chevalier Noir ! Peu après l'affrontement contre Silence, le Lasso de la Vérité disparaît à Gotham... Batman et Wonder Woman se lancent dans une course contre la montre pour le récupérer avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains... celles du Joker et de Harley Quinn ! Contenu vo : Batman/Wonder Woman : Truth #1
Green Lantern : La Revanche de Black Hand (2010)
23/10/2026 -- Urban Comics
Hal Jordan n'est plus Green Lantern ! Destitué par ses supérieurs, les Gardiens de l'Univers, il est contraint de retrouver la vie civile et tente de renouer avec sa petite amie, Carol Ferris. Mais les Gardiens ont ajouté l'insulte à l'infamie en nommant Sinestro, son ennemi juré, comme remplaçant ! Sinestro, fidèle à lui-même, demeure une forte tête et décide de rendre à Jordan son anneau à une seule condition : qu'il s'allie avec lui le temps d'une mission sur sa planète, Korugar... Contenu vo : Green Lantern (New52) #1-12 et Annual 1.
Zero Hour tome 1 (1994)
23/10/2026 -- Urban Comics
Devenu Extant, Hank Hall possède désormais le pouvoir de modifier à l'envi les événements passés. En agissant sur la ligne temporelle, il provoque des anomalies qui bouleversent l'existence des super-héros aux quatre coins de l'univers. Ainsi, Barbara Gordon redevient Batgirl, les parents de Bruce Wayne sont à nouveau vivants et Superman croise de multiples versions du Chevalier Noir. De son côté, Flash tente au péril de sa vie d'enrayer la progression de cette nouvelle Crise Temporelle. Contenu vo : Zero Hour: Crisis In Time #3-4, Superman (1987) #93, The Flash (1987) #94, L.E.G.I.O.N. #70, Green Lantern (1990) #55, Super-Man: The Man Of Steel (1991) #37, Team Titans #24, The Darkstars #24, Valor #23, Batman (1940) #511, Batman: Shadow Of The Bat #31, Detective Comics (1939) #678, Legionnaires #18, Hawkman (1994) #13, Showcase ‘94 #8-9, Steel #8, Superboy (1994) #8, Outsiders #11.
29 octobre 2026
The Maxx T06
29/10/2026 -- Reflexions
Ce sixième tome se concentre sur les origines de Mister Gone et sur Julia qui révèle les sacrifices qu’elle a dû faire envers Maxx afin de convaincre Lago la limace de sa supposée disparition. Le voile se lève sur de nombreux secrets et certains changeront Sara pour toujours.
30 octobre 2026
D’orc tome 1
30/10/2026 -- Urban Comics
Armé d'un bouclier magique aussi puissant que excessivement violent, un orphelin solitaire animé par le seul désir de trouver sa place en ce monde, se retrouve plongé tête la première dans la guerre éternelle opposant la Lumière et les Ténèbres. Les elfes contre les orques. Les sorciers contre le bon sens. Les dragons contre le reste du monde. Et coincé au milieu : D'ORC. Affublé d'une prophétie apocalyptique particulièrement gênante, ce demi-nain, demi-orque serait destiné à provoquer la fin du monde ! Bientôt, chaque humain, elfe, gobelin, nain, guerrier, Géant des glaces et autres créatures magiques aux noms imprononçables connaîtront son nom... et souhaiteront sa mort. Contenu vo : D'Orc #1-5
Justice League Unlimited tome 4
30/10/2026 -- Urban Comics
Tandis que le tournoi pour désigner le Roi Oméga bat son plein, Mr Terrific rassemble une équipe d'élite composée de héros issus du Multivers pour affronter une menace cachée au coeur même de la planète ! Mais la Ligue de Justice Illimitée devra aussi gérer les conséquences du tournoi et accueillir de nouveaux membres... inédits à bord de la Tour de Garde. Contenu vo : Justice League Unlimited #12-21
Wynd – Nouvelle Edition T1
30/10/2026 -- Urban Comics
À première vue, Wynd est un jeune garçon comme les autres. Il mène une vie tranquille à Pipetown, donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère adoptive et aime passer son temps libre à guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse pas indifférent. Mais Wynd a aussi un secret : la magie coule dans ses veines, et ses oreilles pointues en sont le signe extérieur qu'il ne doit sous aucun prétexte exhiber au grand jour. Car, au sein du royaume, la magie est strictement interdite. Les gens comme lui y sont traqués et éliminés. Tiraillé entre son désir d'être un adolescent « normal » et l'envie de comprendre d'où il vient et le sens des rêves étranges qui occupent chacune de ses nuits, Wynd n'aura qu'une solution... fuir. Avec l'aide de sa meilleure amie, Oakley, il se lancera dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs extraordinaires mais où l'ombre de celui qu'on appelle l'écorché ne sera jamais loin. Contenu vo : Wynd: The Flight of the Prince #1-10
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