[Sorties Comics] Mercredi 23 septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
DARK EMPIRE
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Réédition d’un des premiers comics Star Wars par Dark Horse. C’est le récit qui a abordé la résurrection de l’Empereur avant l’Épisode 9. Ce n’est pas toujours très bon à lire, mais c’est fascinant de découvrir les débuts de l’Univers étendu Star Wars, en plus, c’est mieux que Star Wars 9. Cette série est aussi graphiquement très particulière, notamment pour sa colorisation. Est-ce que ça mérite un format de luxe, surtout pour ce prix ? Bonne question, à réserver aux fans. Pour ceux qui voudraient le lire, vous pouvez attendre l’édition à prix plus réduit qui arrivera dans l’Epic Collection.
STAR WARS T04 (sur 5)
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Fin de l’excellent passage de Kieron Gillen sur Star Wars. Les histoires sont bien écrites et intéressantes à suivre à travers ses différents arcs, où l’auteur développe les relations entre les personnages et propose une conclusion en beauté pour son passage dans l’univers Star Wars. Les dessins gagnent en qualité après le départ de Larroca, grâce à Unzueta qui s'adapte à merveille à l’univers de Star Wars.
KANAN
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La très bonne maxi-série Kanan arrive en format poche. Elle revient sur les premières années de Kanan en Jedi et après l’ordre 66. C’est très bien dessiné par Pepe Larraz et on s’attache bien au personnage. C’est dommage qu’on n'ait pas eu de suite sur certaines sous-intrigues.
STAR WARS : OBI WAN & ANAKIN – NOUVELLE ÉDITION
ULTIMATE FANTASTIC FOUR T02 (de 2)
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Suite de ultimate ff ,un tome de qualité et sympa à lire,le scénariste raconte des histoires originales et intéressantes,les dessins sont très bons mais ce tome est moins bien que le précédent mais reste intéressant malgré quelques défauts,cette version des ff est intéressante et différente ,les personnages évolue très bien et les personnages originaux.