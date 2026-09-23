[Sorties Comics] Mercredi 23 septembre

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Les sorties du jour

DARK EMPIRE (1 note) - Panini Comics 23/09/2026 -- Panini Comics Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie Six ans après la Bataille d’Endor, le combat pour la liberté de la galaxie continue et la Nouvelle République est proche de l’annihilation. Ressuscité par le transfert de son esprit dans une succession de clones grâce aux antiques arts Sith, l’Empereur Palpatine est aux commandes de la plus puissante flotte jamais vue. (Contient les épisodes US Star Wars: Dark Empire (1991) 1-6, Star Wars: Dark Empire II (1994) 1-6 et Star Wars: Empire's End (1995) 1-2, précédemment publiés dans Star Wars: L'Empire des Ténèbres) 50 €

STAR WARS T04 (sur 5) (1 note) - Panini Comics 23/09/2026 -- Panini Comics Kieron Gillen, Andrea Broccardo, Angel Unzueta… L’Étoile de la Mort a disparu, mais pas l’Empire… Après son triomphe, l’Alliance Rebelle doit relever un autre défi de taille : assurer la survie de ses membres. Alors que les ressources diminuent, Luke, Leia et Han doivent guider une Rébellion à bout de souffle au travers d’obstacles, de trahisons et de sacrifices qui forgeront leur identité. (Contient les épisodes US Star Wars (2015) 50-61, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : STAR WARS 4) 10.99 €

KANAN (1 note) - Panini Comics 23/09/2026 -- Panini Comics Greg Weisman, Pepe Larraz, Jacopo Camagni… Avant de devenir contrebandier, le Rebelle Kanan Jarrus s’appelait Caleb Dume. Cet ancien Padawan a vu son Maître, la Jedi Depa Billaba, périr sous les tirs de soldats clones lors de l’exécution de l’Ordre 66. Depuis ce jour, il préfère taire son passé… (Contient les épisodes US Kanan – The Last Padawan (2015) 1-6 et Kana (2015) 7-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE KANAN) 9.99 €

STAR WARS : OBI WAN & ANAKIN – NOUVELLE ÉDITION (Pas de note) - Panini Comics 23/09/2026 -- Panini Comics Charles Soule, Marco Checchetto Le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi a pris Anakin Skywalker comme Padawan, mais le jeune garçon, influencé par Palpatine, doute de sa vocation. En mission sur une planète désolée, maître et apprenti combattent côte à côte et apprennent à mieux se connaître. Retrouvez ce récit dans une édition luxueuse, accompagnée d’autres histoires consacrées aux deux héros. (Contient les épisodes US Obi-Wan & Anakin (2016) 1-5, Phantom Menace 25th Anniversary Special (2024) 1, Age of Republic: Obi-Wan Kenobi (2019) 1 et Age of Republic: Anakin Skywalker (2019) 1, nouvelle édition) 39.95 €

ULTIMATE FANTASTIC FOUR T02 (de 2) (Pas de note) - Panini Comics 23/09/2026 -- Panini Comics Mike Carey, Aron Eli Coleite, Pasqual Ferry, Scott Kolins… Impliqués dans une guerre cosmique faisant rage depuis des millénaires, les Quatre Fantastiques affrontent le redoutable Thanos. Le Titan Fou demande en effet à Reed Richards de construire un cube cosmique afin qu’il puisse plier l’univers à sa volonté... L’Homme Taupe, Diablo et le Silver Surfer sont également de la partie. (Contient les épisodes US Ultimate X-Men/Fantastic Four (2005) 1, Ultimate Fantastic Four/X-Men (2005) 1, Ultimate Fantastic Four (2004) 33-60 et Annual 2, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1 et Ultimatum: Fantastic Four Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE X-MEN 1-2, ULTIMATE FANTASTIC FOUR 19-32 et ULTIMATES HORS SERIE 10) 80 €