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[Sorties Comics] Mercredi 23 septembre

Par CaptainMDCU 23/09/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

DARK EMPIRE
23/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie Six ans après la Bataille d’Endor, le combat pour la liberté de la galaxie continue et la Nouvelle République est proche de l’annihilation. Ressuscité par le transfert de son esprit dans une succession de clones grâce aux antiques arts Sith, l’Empereur Palpatine est aux commandes de la plus puissante flotte jamais vue. (Contient les épisodes US Star Wars: Dark Empire (1991) 1-6, Star Wars: Dark Empire II (1994) 1-6 et Star Wars: Empire's End (1995) 1-2, précédemment publiés dans Star Wars: L'Empire des Ténèbres)
50 €
DARK EMPIRE
  • Uraphire
    Réédition d’un des premiers comics Star Wars par Dark Horse. C’est le récit qui a abordé la résurrection de l’Empereur avant l’Épisode 9. Ce n’est pas toujours très bon à lire, mais c’est fascinant de découvrir les débuts de l’Univers étendu Star Wars, en plus, c’est mieux que Star Wars 9. Cette série est aussi graphiquement très particulière, notamment pour sa colorisation. Est-ce que ça mérite un format de luxe, surtout pour ce prix ? Bonne question, à réserver aux fans. Pour ceux qui voudraient le lire, vous pouvez attendre l’édition à prix plus réduit qui arrivera dans l’Epic Collection.
STAR WARS T04 (sur 5)
23/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Kieron Gillen, Andrea Broccardo, Angel Unzueta… L’Étoile de la Mort a disparu, mais pas l’Empire… Après son triomphe, l’Alliance Rebelle doit relever un autre défi de taille : assurer la survie de ses membres. Alors que les ressources diminuent, Luke, Leia et Han doivent guider une Rébellion à bout de souffle au travers d’obstacles, de trahisons et de sacrifices qui forgeront leur identité. (Contient les épisodes US Star Wars (2015) 50-61, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : STAR WARS 4)
10.99 €
STAR WARS T04 (sur 5)
  • Uraphire
    Fin de l’excellent passage de Kieron Gillen sur Star Wars. Les histoires sont bien écrites et intéressantes à suivre à travers ses différents arcs, où l’auteur développe les relations entre les personnages et propose une conclusion en beauté pour son passage dans l’univers Star Wars. Les dessins gagnent en qualité après le départ de Larroca, grâce à Unzueta qui s'adapte à merveille à l’univers de Star Wars.
KANAN
23/09/2026 -
(1 note)
- Panini Comics
Greg Weisman, Pepe Larraz, Jacopo Camagni… Avant de devenir contrebandier, le Rebelle Kanan Jarrus s’appelait Caleb Dume. Cet ancien Padawan a vu son Maître, la Jedi Depa Billaba, périr sous les tirs de soldats clones lors de l’exécution de l’Ordre 66. Depuis ce jour, il préfère taire son passé… (Contient les épisodes US Kanan – The Last Padawan (2015) 1-6 et Kana (2015) 7-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE KANAN)
9.99 €
KANAN
  • Uraphire
    La très bonne maxi-série Kanan arrive en format poche. Elle revient sur les premières années de Kanan en Jedi et après l’ordre 66. C’est très bien dessiné par Pepe Larraz et on s’attache bien au personnage. C’est dommage qu’on n'ait pas eu de suite sur certaines sous-intrigues.
STAR WARS : OBI WAN & ANAKIN – NOUVELLE ÉDITION
23/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Charles Soule, Marco Checchetto Le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi a pris Anakin Skywalker comme Padawan, mais le jeune garçon, influencé par Palpatine, doute de sa vocation. En mission sur une planète désolée, maître et apprenti combattent côte à côte et apprennent à mieux se connaître. Retrouvez ce récit dans une édition luxueuse, accompagnée d’autres histoires consacrées aux deux héros. (Contient les épisodes US Obi-Wan & Anakin (2016) 1-5, Phantom Menace 25th Anniversary Special (2024) 1, Age of Republic: Obi-Wan Kenobi (2019) 1 et Age of Republic: Anakin Skywalker (2019) 1, nouvelle édition)
39.95 €
STAR WARS : OBI WAN & ANAKIN – NOUVELLE ÉDITION
ULTIMATE FANTASTIC FOUR T02 (de 2)
23/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Mike Carey, Aron Eli Coleite, Pasqual Ferry, Scott Kolins… Impliqués dans une guerre cosmique faisant rage depuis des millénaires, les Quatre Fantastiques affrontent le redoutable Thanos. Le Titan Fou demande en effet à Reed Richards de construire un cube cosmique afin qu’il puisse plier l’univers à sa volonté... L’Homme Taupe, Diablo et le Silver Surfer sont également de la partie. (Contient les épisodes US Ultimate X-Men/Fantastic Four (2005) 1, Ultimate Fantastic Four/X-Men (2005) 1, Ultimate Fantastic Four (2004) 33-60 et Annual 2, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1 et Ultimatum: Fantastic Four Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE X-MEN 1-2, ULTIMATE FANTASTIC FOUR 19-32 et ULTIMATES HORS SERIE 10)
80 €
ULTIMATE FANTASTIC FOUR T02 (de 2)
  • Utilisateur supprimé
    Suite de ultimate ff ,un tome de qualité et sympa à lire,le scénariste raconte des histoires originales et intéressantes,les dessins sont très bons mais ce tome est moins bien que le précédent mais reste intéressant malgré quelques défauts,cette version des ff est intéressante et différente ,les personnages évolue très bien et les personnages originaux.
ULTIMATE FANTASTIC FOUR T02 (de 2, panini.fr)
23/09/2026 -
(Pas de note)
- Panini Comics
Mike Carey, Aron Eli Coleite, Pasqual Ferry, Scott Kolins… Impliqués dans une guerre cosmique faisant rage depuis des millénaires, les Quatre Fantastiques affrontent le redoutable Thanos. Le Titan Fou demande en effet à Reed Richards de construire un cube cosmique afin qu’il puisse plier l’univers à sa volonté... L’Homme Taupe, Diablo et le Silver Surfer sont également de la partie. (Contient les épisodes US Ultimate X-Men/Fantastic Four (2005) 1, Ultimate Fantastic Four/X-Men (2005) 1, Ultimate Fantastic Four (2004) 33-60 et Annual 2, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1 et Ultimatum: Fantastic Four Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE X-MEN 1-2, ULTIMATE FANTASTIC FOUR 19-32 et ULTIMATES HORS SERIE 10)
80 €
ULTIMATE FANTASTIC FOUR T02 (de 2, panini.fr)

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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