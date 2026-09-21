Recap DC All in

Ou tout sur l'univers DC Comics depuis octobre 2024

Maj du 21/09 : Ajout des séries Poison Ivy, Shazam V4 et Action Comics

DC All In est le nom de l'ère des titres proposés par DC Comics à partir de 2024. Plus précisément, il s'agit d'une initiative orchestrée par Scott Snyder et Joshua Williamson qui a débutée en octobre 2024 et qui est toujours en cours actuellement. En d'autre terme, chaque comics sorti dans cette période (et qui n'est pas hors continuité) est estampillé "DC All in". On pourrait résumer la chose comme étant un relaunch dans le sens où l'initiative s'appuie sur un concept, une idée qui sera développée au fil des comics qui seront proposés, mais sans le retour au numéro 1 typique des relaunchs.

Les séries peuvent être limitées (aussi appelées "série courte", avec une fin programmée) ou régulières (aussi appelée ongoing, sans fin programmée).

L'annonce

Après plusieurs mois de rumeurs et de leaks, c’est à travers une vidéo que DC a finalement officialisé la chose. DC Comics prendra une nouvelle direction appelée "DC All in" qui débutera avec le numéro spécial DC All in Special #1. C'est également à ce moment-là qu'est officialisé l'Absolute Universe.

Enfin, l'éditeur annonce à la New-York Comic-Con 2025 DC Next Level. Techniquement, il remplace DC All in dans le sens où, à présent, lorsqu'une nouvelle série débute il est annoncé qu'elle rejoint l'initiative DC Next Level et non plus le DC All in comme l'éditeur le faisait par le passé. D'un autre côté, il est annoncé dès le début que DC Next Level fait partie de DC All in. En somme, il s'agirait d'un deuxième chapitre. Ainsi, vous auriez DC All in, l'event DC K.O., puis DC Next Level et le tout ferait partie de la "grande famille DC All in".

Continuité / Accessibilité

Il prend place tout de suite après Absolute Power qui, de son côté, conclue l'ère précédente de l'éditeur à savoir Dawn of DC. Dans les faits, on est également dans la continuité d'Absolute Power en terme de scénario. Autrement dit, dans l'idéal, il faudrait connaître cet event avant de débuter DC All In. Maintenant, il est important de noter que les conséquences ne sont pas particulièrement nombreuses et encore moins insurmontables. Par exemple, la Justice League se reforme suite à Absolute Power. Par rapport à cela, tu peux très bien te contenter d'un "la Justice League se reforme" sans en connaître la raison. Autrement dit, il est possible de débuter DC All in sans avoir lu Absolute Power (et, bien évidemment, sans avoir lu Dawn of DC).

Le contenu

DC All In a débuté avec le one-shot DC All-in Special écrit par Scott Snyder et Joshua Williamson et dessiné par Wes Craig et Daniel Sampere. Sorti le 2 octobre 2024, il a fait office de prélude. La sortie a été accompagnée par Batman #153, Birds of Prey #14, Poison Ivy #26 et Shazam #26. Globalement, le DC All-in est un mélange de séries qui continuent leur bonhomme de chemin (comme celles précedemment citées) et de nouvelles séries telles que Batgirl par Tate Brombal et Takeshi Miyazawa, JSA par Jeff Lemire, Diego Olortegui et Rafael de Latorre ou encore Justice League Unlimited par Mark Waid, Dan Mora et Travis Moore.

Quant à la lignée Absolute, elle a commencé avec Absolute Batman #1 de Scott Snyder et Nick Dragotta soit le 9 octobre 2024.

Pour plus d'informations sur l'univers Absolute, n'hésitez pas à vous référer au guide qui lui est dédié.

En France

Les titres DC All In sont édité en France par Urban Comics via la collection DC Prime. A son lancement, le 27 juin 2025, trois titres sont proposés : Justice League Unlimited tome 1, Superman Dark Prophecy tome 1 et Batman Ghost of Gotham Tome 1.

Quant à la lignée Absolute, elle a débuté en France le 30 mai 2025. Urban Comics a alors proposé le premier tome d'Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman.

Liste des séries régulières

Batman V3

Par Chip Zdarsky et Jorge Jimenez puis Jeph Loeb, Jim Lee et Scott Williams

Débuté à partir de Batman #153 soit à partir du 2 octobre 2024

Nombre de numéros : 11

Type de série : Régulière

Statut : Terminée (officiellement car techniquement, cela continue avec Batman V4) depuis le 5 février 2025

Batman est de retour, plus déterminé que jamais, et les nouvelles initiatives de Bruce Wayne placent Gotham sur le point de devenir une grande ville ! Mais cet avenir radieux inclut-il le Sphinx, qui semble s'être rangé du côté des criminels ? Ou le nouveau héros inquiétant, le Commandant Star ? Gotham pourra-t-elle se remettre du meurtre brutal de l'un de ses plus illustres citoyens ? « The Dying City » commence ici, avec une affaire que seul Batman peut résoudre, mais les réponses risquent de bouleverser son monde et Gotham tout entière !

Birds of Prey V4

Par Kelly Thompson et Sami Basri

Débuté à partir de Birds of Prey #14 soit à partir du 2 octobre 2024

Nombre de numéros : 15

Type de série : Régulière

Statut : Terminée depuis le 27 mai 2026

Les Birds of Prey reprennent du service et infiltrent The Ninth Day, une mystérieuse corporation qu'elles soupçonnent d'avoir kidnappé des personnes, notamment des Amazones disparues. Lorsque leur espionne infiltrée, Cassandra Cain, rompt le contact, Oracle, Black Canary, Big Barda, Megaera et les nouvelles venues Grace Choi et Onyx devront la libérer. Ne manquez pas le début de ce nouvel arc narratif palpitant, où le destin des Amazones repose entre les mains d'une guerrière silencieuse !

Poison Ivy

Par G. Willow Wilson et Marcio Takara

Débuté à partir de Poison Ivy #26 soit à partir du 2 octobre 2024

Nombre de numéros : 22

Type de série : Régulière

Statut : En cours

Alors qu'elle apprivoise une existence inédite et des pouvoirs retrouvés, Poison Ivy reprend sa lutte — à la fois juste et impitoyable — pour rétablir l'équilibre du monde naturel. Sa nouvelle mission : redonner vie aux zones humides dévastées par les déchets industriels de Gotham City. Mais ses plans sont bouleversés lorsqu'elle ressuscite involontairement un lieu ancestral du passé de Gotham... et, avec lui, une entité insatiable. Pendant ce temps, des brasiers purificateurs ravagent l'Amérique, cherchant à débarrasser le pays de toute influence humaine. Et, d'une manière ou d'une autre, Poison Ivy en est tenue pour responsable. Retrouvez l'équipe créative récompensée aux GLAAD Media Awards — G. Willow Wilson et Marcio Takara — pour la troisième année de cette série magnifique, sombre et percutante. Une aventure à ne surtout pas manquer.

Shazam V4

Par Josie Campbell et Dan McDaid

Débuté à partir de Shazam #16 soit à partir du 2 octobre 2024

Nombre de numéros : 6

Type de série : Régulière

Statut : Terminée depuis le 5 mars 2025

Un road trip en famille façon Shazam ! Ou, du moins, une échappée belle hors de Philadelphie : la bande prend la route pour enquêter sur des attaques de monstres particulièrement tordues. Les nouveaux pouvoirs de Freddy devraient s'avérer bien utiles, mais quelque chose cloche chez lui. Le prix à payer pour ces nouvelles capacités sera-t-il trop lourd pour lui ?

Action Comics

Par plusieurs équipes créatives mais on peut considérer qu'il y a deux équipes principales. Le duo Mark Waid / Clayton Henry puis le duo Mark Waid / Skylar Patridge.

Débuté à partir de Action Comics #1070 soit à partir du 9 octobre 2024

Nombre de numéros : 36

Type de série : Régulière

Statut : En cours

Une horreur venue d'ailleurs a surgi de la Zone Fantôme et ravage Metropolis. Quelque chose ne tourne pas rond dans la Zone — quelque chose de terrible — et Superman doit s'y aventurer seul pour en découvrir la cause ! Tout droit issus des récits Absolute Power et Batman/Superman: World’s Finest, voici une nouvelle épopée d'action inédite, signée par l'équipe créative visionnaire composée de Mark Waid et Clayton Henry ! De plus, la « Femme de demain » est déjà là !

Mariko Tamaki et Skylar Patridge, le duo derrière le Supergirl Special, reviennent pour entraîner Kara aux confins de l'espace, à la poursuite d'une menace mystérieuse que seule elle est capable d'affronter.

Suite à venir