[Review VF] Invincible Univers - Wolf-man Intégrale 2

Suite et fin de la série de Kirkman et Howard

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit d'Invincible Univers - Wolf-man Intégrale 2, écrit par Robert Kirkman, et dessiné par Jason Howard. Il est sorti le 29 janvier pour 29,95 euros. Il contient les titres US The Astounding Wolf-Man #13 à 25.

Suite et fin dans ce second volume des aventures de Wolf-Man, créé par Robert Kirkman & Jason Howard, pour une série qui évolue dans l'univers d'Invincible.

Gary Hampton, alias Wolf-Man, a été jugé et condamné pour meurtre ! Enfermé dans la prison de Stronghold, il se retrouve face à face avec les ennemis qu'il a enfermés. Par ailleurs, le plan machiavélique de l'Ancien est révélé, et le sort final de Zacharie est scellé !

Moins de deux mois après la sortie de la première intégrale, Delcourt propose la suite et fin de Wolf-Man. Dans ma critique du premier tome, je faisais l’historique de la série. Ce deuxième volume regroupe les tomes 3 et 4 de l’édition Glénat. Sans surprise, il reprend là où le précédent s’était arrêté. Gary Hampton, alias Wolf-Man, est arrêté et envoyé en prison. En parallèle, sa fille s'entraîne avec le vampire qui a tué sa mère, afin de tuer son père qu’elle pense responsable. Sur cette base, les aventures du héros loup-garou reprennent à un bon rythme.

La première intégrale se cherchait un peu, avec les origines de Wolf-Man qui essayait de voir si un super-héros basé sur le folklore des loups-garous et des vampires fonctionnerait, puis avec le lien un peu forcé avec Invincible et la phase d'entraînement avec le doyen. Cet album est plus abouti, et trouve son rythme assez naturellement et rapidement. Il y aussi un petit lien avec l’intégrale 6 d’Invincible, mais rapidement traité, et surtout sans conséquence. C’est très secondaire, et la série Wolf-Man s'auto-suffit largement.

L’écriture est du bon Kirkman, très fluide dans la lecture, mais aussi avec quelques facilités. Forcément, introduire tout un monde de loups-garous et de vampires dans l’univers d'Invincible est un peu délicat, donc on reste à une échelle raisonnable : forcément, il ne reste que très peu de loups-garous et de vampires. Tout ça est bien sûr justifié, avec notamment l’histoire du doyen, et des petits retcons qui permettent de construire quelque chose de plus pertinent, mais ça reste une des facilités scénaristique qu'utilise l'auteur.

Ce tome se lit vraiment comme un tome d’Invincible, au niveau de plaisir de lecture. Il est mieux maîtrisé que le précédent, que ce soit au niveau de l’histoire en elle-même ou au niveau des dessins. Howard s’est amélioré dans son style, et nous offre des planches efficaces et dynamiques. Doucement, on sent à la lecture que les choses se mettent en place pour la conclusion.

Plusieurs menaces sont présentes dans ce volume, et on se demande comment Kirkman va arriver à conclure tout ça. La réponse est simple, il ne le fait pas à 100%. Les principales intrigues sont conclues, je vous rassure, mais il laisse une fin ouverte qui pourrait en frustrer certains. L’idée est cependant maligne : peut-on conclure une série de super-héros ? Et on entend de toute façon parler de l’héritage de Wolf-Man dans Invincible.

En conclusion, ce tome de Wolf-Man est plus convaincant et mieux maîtrisé que le premier. Le premier nous montrait le concept du super-héros loup-garou, et avait le vent de la nouveauté. Le second surprend moins dans son univers, mais l’exploite jusqu’au bout. Le tout est une série réussie, finalement assez proche d’Invincible, dont il reprend notamment les conclusions de chapitre parfois choquantes, et certains passages très violents. Sauf que toute l’histoire tient en 2 intégrales, contre 12 pour Invincible. La fin de l’album est riche en bonus, avec une postface, des couvertures, et surtout un carnet de croquis commenté par les auteurs.

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.