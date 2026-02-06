Nouveau poster pour Wonder Man : il est le remède contre la fatigue des super-héros

Mais aussi quelques images behind the scene

La série Wonder Man s'est finalement avérée être une belle surprise pour la majorité des fans. Et bien sûr, Marvel ne compte pas laisser passer cette chance. Aussi, un nouveau poster a été dévoilé. Son principe est simple : Yahya Abdul-Mateen II en Simon Williams face caméra avec, tout autour, les commentaires élogieux des sites spécialisés dont le fameux "Le remède contre la fatigue des super-héros".

Le voici :

A noter que des images de l'envers du décor de la série ont également été dévoilées. Vous les trouverez ci-dessous :

Pour aller plus loin :