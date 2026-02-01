Marvel annonce une série de covers Doom Homage

Malgré la fin de One World Under Doom, il semblerait que Marvel n'en ait pas encore tout-à-fait terminé avec notre bon vieux Docteur Fatalis. Ainsi, l'éditeur a annoncé pas moins de 21 covers autour du super-vilain. Intitulées Doom Homage Variant Covers, elles couvriront tout le mois de mars.
Les voici :
4 mars :
Amazing Spider-Man #23 Doom Homage Variant Cover par Mike McKone
Avengers #36 Doom Homage Variant Cover par Cory Smith
Wolverine #17 Doom Homage Variant Cover par Sanford Greene
11 mars :
Black Cat #8 Doom Homage Variant Cover par Marguerite Sauvage
Magik & Colossus #2 Doom Homage Variant Cover par Yasmine Putri
Mortal Thor #8 Doom Homage Variant Cover par Dave Wachter
Storm: Earth's Mightiest Mutant #2 Doom Homage Variant Cover par Taurin Clarke
Venom #255 Doom Homage Variant Cover par Andrei Bressan
18 mars :
Amazing Spider-Man #24 Doom Homage Variant Cover par Rod Reis
Captain America #8 Doom Homage Variant Cover par Ken Lashley
Cyclops #2 Doom Homage Variant Cover par Dave Johnson
Fantastic Four #9 Doom Homage Variant Cover par Mike Allred
Infernal Hulk #5 Doom Homage Variant Cover par Skan
Marc Spector: Moon Knight #2 Doom Homage Variant Cover par Declan Shalvey
Sorcerer Supreme #4 Doom Homage Variant Cover par Paulo Siqueira
Wade Wilson: Deadpool #2 Doom Homage Variant Cover par Ian Churchill –
X-Men #27 Doom Homage Variant Cover par Todd Nauck
25 mars :
Inglorious X-Force #3 Doom Homage Variant Cover par Gerardo Sandoval
Knull #3 Doom Homage Variant Cover par Davide Paratore
Punisher #2 Doom Homage Variant Cover par Fabrizio De Tommaso
Uncanny X-Men #25 Doom Homage Variant Cover par Pete Woods
