Stanley Lau dit Artgem obligé de prouver qu'il n'utilise pas l'IA

Bienvenue en 2026

Connaissez-vous Stanley "Artgem" Lau ? Si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur son travail. Il s'agit d'un artiste bourré talent que l'on retrouve très fréquemment du côté des variant covers de vos titres favoris. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que l'auteur a toujours eu un style a lui. Illustrateur digital, on reconnait ses oeuvers sans aucun problème. Mais voilà, cette approche assez unique est à présent source de débat. Selon les plus jeunes, il s'agirait d'un illustrateur bidon qui utiliserait l'IA. Lassé, l'illustrateur a pris son clavier et a répondu :

C'est amusant de constater que de plus en plus de jeunes m'accusent d'utiliser l'IA. Pour information, voici une nouvelle série d'articles "Du croquis à la finition" pour ceux qui les trouvent utiles. Merci !

A toute suite utile, voici les dessins qu'il a partagé, prouvant au passage qu'il n'utilise pas l'IA :

Un illustrateur qui est obligé de présenter ses travaux préparatoires pour prouver qu'il a effectué sa tâche dans les règles de l'art... Bienvenue en 2026 !