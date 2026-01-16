[Sorties Comics] Vendredi 16 janvier

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Les sorties du jour
Batman Dark Patterns Affaire #3
Green Lantern : Emerald Twilight (1994)
-
Emerald Twilight aura mis un temps fou à débarquer en France. Finalement, Urban l'aura proposé deux fois presque coup sur coup à travers deux collections différentes. Un titre important dans la vie d'Hal Jordan puisqu'il se situe entre La mort de Superman et The Final Night. Autrement dit, nous retrouvons ici Jordan en paria.
-
Green Lantern: Emerald Twilight est une histoire plus marquante par ses conséquences que par son exécution. Elle divise, (evolution trop rapide de Hal a la suite de la mort de superman) mais reste essentielle pour comprendre l’évolution de Green Lantern et les choix éditoriaux parfois critiquable de DC dans les années 90.
-
Nouvelle édition pour un moment immanquable sur l’univers des Green Lantern. L’histoire sur la chute d’Hal Jordan ne perd pas son temps et propose des scènes marquantes qui vont loin (Pour l'époque). Les débuts de Kyle sont appréciables à suivre, malgré les excès des années 90. Les épisodes par Darryl Banks sont très bien dessinés et apportent un charme à la lecture du récit. Le contenu est le même que le DC Confidential sorti il y a quelques années, avec néanmoins un très bon ajout d’un court arc qui fait le lien avec Final Night.
-
Un classique parmi les classiques ! Peut-être l'histoire la plus marquante de la franchise Green Lantern ? Immanquable.