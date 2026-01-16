[Sorties Comics] Vendredi 16 janvier

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Les sorties du jour

Batman Dark Patterns Affaire #3 (Pas de note) - Urban Comics 16/01/2026 -- Urban Comics Lorsqu'un cadavre entièrement carbonisé est découvert au coeur de l'un des plus anciens quartiers de Gotham, Le Rookery, le Chevalier Noir se retrouve plongé dans une intrigue criminelle aux ramifications complexes... et tous les indices semblent pointer vers le gang nouvellement formé de Red Hood. Contenu vo : Batman: Dark Patterns #7-9 16 €

Green Lantern : Emerald Twilight (1994) (4 notes) - Urban Comics 16/01/2026 -- Urban Comics Depuis des années, Hal Jordan protège le secteur spatial 2814 en tant que membre du Corps des Green Lantern. Mais la destruction de sa ville, Coast City, par Mongul le rend amer et déprimé. Petit à petit, Hal se laisse corrompre et décide d'accumuler les anneaux de puissance de ses équipiers afin de réécrire l'Histoire en tant que Parallax ! Le dernier des Gardiens, Ganthet, n'aura d'autre solution que de livrer le seul anneau restant à un jeune illustrateur terrien : Kyle Rayner. Contenu vo : Green Lantern (1990) #48-55, #0, #63-64 24 €