[Sorties Comics] Vendredi 16 janvier

Par CaptainMDCU 16/01/2026 00:00 0
Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Les sorties du jour

Batman Dark Patterns Affaire #3
16/01/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
Lorsqu'un cadavre entièrement carbonisé est découvert au coeur de l'un des plus anciens quartiers de Gotham, Le Rookery, le Chevalier Noir se retrouve plongé dans une intrigue criminelle aux ramifications complexes... et tous les indices semblent pointer vers le gang nouvellement formé de Red Hood. Contenu vo : Batman: Dark Patterns #7-9
16 €
Batman Dark Patterns Affaire #3
Green Lantern : Emerald Twilight (1994)
16/01/2026 -
(4 notes)
- Urban Comics
Depuis des années, Hal Jordan protège le secteur spatial 2814 en tant que membre du Corps des Green Lantern. Mais la destruction de sa ville, Coast City, par Mongul le rend amer et déprimé. Petit à petit, Hal se laisse corrompre et décide d'accumuler les anneaux de puissance de ses équipiers afin de réécrire l'Histoire en tant que Parallax ! Le dernier des Gardiens, Ganthet, n'aura d'autre solution que de livrer le seul anneau restant à un jeune illustrateur terrien : Kyle Rayner. Contenu vo : Green Lantern (1990) #48-55, #0, #63-64
24 €
Green Lantern : Emerald Twilight (1994)
  • Jeff
    Emerald Twilight aura mis un temps fou à débarquer en France. Finalement, Urban l'aura proposé deux fois presque coup sur coup à travers deux collections différentes. Un titre important dans la vie d'Hal Jordan puisqu'il se situe entre La mort de Superman et The Final Night. Autrement dit, nous retrouvons ici Jordan en paria.
  • Alemxis
    Green Lantern: Emerald Twilight est une histoire plus marquante par ses conséquences que par son exécution. Elle divise, (evolution trop rapide de Hal a la suite de la mort de superman) mais reste essentielle pour comprendre l’évolution de Green Lantern et les choix éditoriaux parfois critiquable de DC dans les années 90.
  • Uraphire
    Nouvelle édition pour un moment immanquable sur l’univers des Green Lantern. L’histoire sur la chute d’Hal Jordan ne perd pas son temps et propose des scènes marquantes qui vont loin (Pour l'époque). Les débuts de Kyle sont appréciables à suivre, malgré les excès des années 90. Les épisodes par Darryl Banks sont très bien dessinés et apportent un charme à la lecture du récit. Le contenu est le même que le DC Confidential sorti il y a quelques années, avec néanmoins un très bon ajout d’un court arc qui fait le lien avec Final Night.
  • Julien
    Un classique parmi les classiques ! Peut-être l'histoire la plus marquante de la franchise Green Lantern ? Immanquable.
Copra Tome 5
16/01/2026 -
(Pas de note)
- Délirium
Cinquième Round ! Voici enfin le nouveau volume de la série COPRA, véritable bouffée d'air frais dans le monde des comics de super-héros, créée et réalisée en totale indépendance par le virtuose Michel FIFFE, lui-même amateur des grandes séries du genre des années 80 ! COPRA, c'est une équipe de sales types aux valeurs morales plus qu'ambiguës, chargée de faire le boulot dont les agences gouvernementales ne veulent pas. Une fois de plus, Michel Fiffe signe ici des épisodes d'une virtuosité graphique et narrative éblouissante. Pour les amateurs de BDs et de comics qui sortent des cases, loin du mainstream aux ficelles usées jusqu'à la corde !
24 €
Copra Tome 5

