Annulation des séries Spider-Gwen: Ghost Spider et Black Cat ?

Des indices plutôt clairs...

Marvel l'a déclaré par le passé. Il n'est plus question d'annuler trop vite les séries. Il faut leur donner une vraie chance. Aussi, les annulations après cinq numéros sont devenues rares... contrairement aux annulations après dix numéros ! Après Eddie Brock: Carnage, Magick, Psylocke et j'en passe, il semblerait que cela soit au tour des séries Spider-Gwen: Ghost Spider et Black Cat de ne pas avoir droit à un numéro 11. Comme d'habitude, Marvel ne l'annonce pas de manière claire. Maintenant, si vous lisez entre les lignes, les indices sont plutôt clairs.

Dans le cas des séries Spider-Gwen: Ghost Spider et Black Cat, les preuvent peuvent être trouvées du côté de la publication en volume. En effet, les deux titres ont été proposés sans la mention "volume 1". En quoi est-ce important ? Eh bien d'ordinaire, la mention "volume 1" sous-entend l'arrivée d'un volume 2. Ici, l'absence de cette mention nous fait donc plutôt penser que le volume proposé sera le seul et unique des deux séries.

Encore une fois, Marvel n'est pas du genre à communiquer sur les annulations de série, nous allons donc vous demander de prendre ces informations avec des pincettes.