[Preview] Superman: The Wedding Album – 30th Anniversary Special #1

Il y a trente ans, l'Homme d'Acier épousait l'incomparable Lois Lane.

La preview de Superman: The Wedding Album – 30th Anniversary Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Dan Jurgens, Rainbow Rowell, Louise Simonson et Karl Kesel et est dessiné par Dan Jurgens, Jerry Ordway et Cian Tormey, entre autres. Aux covers, nous avons une fois encore Dan Jurgens et Jerry Ordway mais également l'excellent Stanley "Artgerm" Lau, Terry Dodson et Joshua Middleton. Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 28 octobre pour 5.99$.

Il y a trente ans, l'Homme d'Acier épousait l'incomparable Lois Lane. Après être revenu d'entre les morts, terrassé par Doomsday, avoir révélé son plus grand secret et survécu à une série d'invités-surprises malintentionnés, le couple a coulé des jours heureux. Aujourd'hui, à l'occasion de leur anniversaire de mariage, c'est à leur « Super-Fils », Jon Kent, d'organiser une fête pour ses parents, avec l'aide (non sollicitée) d'un visiteur venu de la cinquième dimension. Parviendra-t-il à garder le secret, tant vis-à-vis de ses parents que de leurs ennemis, qui guettent le moindre moment d'inattention pour frapper ? Retrouvez l'équipe créative à l'origine de ce numéro spécial historique, accompagnée de nouveaux talents, pour une célébration inoubliable placée sous le signe de l'amour et du « super » !

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