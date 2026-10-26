Dernières Lectures #12 (Le fantôme de l'opéra, Krypto, L'éther, le quatrième père, Zatanna...)

Qu'en avons-nous pensé ?

Retour sur nos dernières lectures avec :

Le fantôme de l'opéra

Krypto, le dernier chien de Krypton

L'éther, tome 1

TNMT The Last Ronin

Le quatrième père tome 1

Train de nuit dans la voie lactée

Zatanna : Bring Down the House

Si vous désirez certains de ces titres et nous soutenir par la même occasion, n'hésitez pas à passer par les liens ci-dessous :

Le fantôme de l'opéra

Krypto, le dernier chien de Krypton

L'éther tome 1

The Last Ronin

Le quatrième père tome 1

Train de nuit dans la voie lactée

Zatanna : Bring Down the House

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