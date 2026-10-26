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Dernières Lectures #12 (Le fantôme de l'opéra, Krypto, L'éther, le quatrième père, Zatanna...)

Par Jeff 26/10/2026 21:57 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Retour sur nos dernières lectures avec :

  • Le fantôme de l'opéra
  • Krypto, le dernier chien de Krypton
  • L'éther, tome 1
  • TNMT The Last Ronin
  • Le quatrième père tome 1
  • Train de nuit dans la voie lactée
  • Zatanna : Bring Down the House

 

 

Si vous désirez certains de ces titres et nous soutenir par la même occasion, n'hésitez pas à passer par les liens ci-dessous :

Le fantôme de l'opéra

Krypto, le dernier chien de Krypton

L'éther tome 1

The Last Ronin

Le quatrième père tome 1

Train de nuit dans la voie lactée

Zatanna : Bring Down the House

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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