Dernières Lectures #12 (Le fantôme de l'opéra, Krypto, L'éther, le quatrième père, Zatanna...)

Retour sur nos dernières lectures avec :
- Le fantôme de l'opéra
- Krypto, le dernier chien de Krypton
- L'éther, tome 1
- TNMT The Last Ronin
- Le quatrième père tome 1
- Train de nuit dans la voie lactée
- Zatanna : Bring Down the House
Si vous désirez certains de ces titres et nous soutenir par la même occasion, n'hésitez pas à passer par les liens ci-dessous :
Krypto, le dernier chien de Krypton
Train de nuit dans la voie lactée
Zatanna : Bring Down the House
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
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