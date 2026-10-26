Image annonce un nouveau one-shot Exquisite Corpses avec Book of the Dead #1

Les origines des assassins, mercenaires et fous qui peuplent Exquisite Corpses !

C'est à travers ses sollicitations qu'Image Comics a annoncé la chose. Au mois de janvier, un nouveau spin-off de la série Exquisite Corpses va pointer le bout de son nez. Il s'agit du one-shot Book of the Dead #1. L'équipe créative sera composée de James Tynion IV, Michael Walsh, Jordie Bellaire, Marguerite Bennett, Patrick Horvath, Victor LaValle, Soo Lee, Losty, Steve Orlando, Josh Trujillo et Alyssa Wong pour l'écriture et de Francesca Ciregia, Lisandro Estherren, Lauren Knight, Piotr Kowalski, David Lafuente, Brian Level, Ryan Quackenbush, Claire Roe et Alexandre Tefenkgi pour le dessin. Les covers seront de Michael Walsh, Brian Level, Ito, Federico Mele et Tula Lotay ainsi que des couvertures ans des sachets mystères.

Douze des tueurs les plus redoutables au monde ont débarqué à Oak Valley lors de la dernière fête d’Halloween. Mais un seul a survécu jusqu’à l’aube. Pour les autres, l’aventure s’est achevée par une décapitation, un brasier, ou des fins encore plus ignobles. Aujourd’hui, face à une demande pressante, une véritable pléiade de talents issus de tous les horizons du genre horrifique s’est réunie pour dévoiler les origines — jusqu’ici inédites — des assassins, mercenaires et fous qui peuplent *Exquisite Corpses* ! Découvrez la mission impie de la « Congrégation », l’origine des cicatrices de Layla Blaze, la toute première traque de Lady Carolina, et profitez même d’un aperçu terrifiant de l’un des nouveaux tueurs qui rejoindra la saison 2 d’Exquisite Corpses !

Sortie prévue le 13 janvier 2027 pour 9.99$.