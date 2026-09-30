  1. Accueil
  2. Marvel
  3. Daredevil
  4. Daredevil: Born Again a débuté sa phase de reshoots
Daredevil

Daredevil: Born Again a débuté sa phase de reshoots

Par Adrien L. Source: CBM 30/09/2026 13:35 0
Oui, il y en a bien une

La série Daredevil: Born Again est annulée. De là, on aurait pu se dire que les producteurs n'allaient pas s'amuser à augmenter les dépenses en proposant une phase de reshoots. Et pourtant... si. Ils vont bien la faire. Que cela soit par volonté de finir en beauté ou pour une raison plus anecdotique, les reshoots auront bien lieu. Ils ont débuté il y a quelques jours et quelques informations ont déjà fuité. Ainsi, nous savons que certains acteurs sont de retour mais également des cascadeurs.

 

 

Pour rappel, le showrunner Dario Scardapane s'est déjà vu montré la porte de sortie. Autrement dit, la post-production dont les reshoots font partie se fera sans lui.

Pour aller plus loin :

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again
Créé par : Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Année : 2025

Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont...

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Flash

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0