Daredevil: Born Again a débuté sa phase de reshoots

Oui, il y en a bien une

La série Daredevil: Born Again est annulée. De là, on aurait pu se dire que les producteurs n'allaient pas s'amuser à augmenter les dépenses en proposant une phase de reshoots. Et pourtant... si. Ils vont bien la faire. Que cela soit par volonté de finir en beauté ou pour une raison plus anecdotique, les reshoots auront bien lieu. Ils ont débuté il y a quelques jours et quelques informations ont déjà fuité. Ainsi, nous savons que certains acteurs sont de retour mais également des cascadeurs.

‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3 is currently casting stand-ins to film scenes next week on Sep. 30, Oct. 2, and 3 in Brooklyn. (filming permit 📸 via @Explexed_) https://t.co/c38L0zGP4s — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) September 26, 2026

Pour rappel, le showrunner Dario Scardapane s'est déjà vu montré la porte de sortie. Autrement dit, la post-production dont les reshoots font partie se fera sans lui.

Pour aller plus loin :