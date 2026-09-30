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Green Lantern

Un trailer pour le dernier épisode de Lanterns

Par Adrien L. 30/09/2026 11:40 0
Des images de l'épisode final !

Lanterns, c'est très bien. Mais c'est surtout presque terminé. Ce dimanche 4 octobre, nous aurons d'ores et déjà droit au tout dernier épisode de cette première saison. Intitulé Dirt and Stars (traduisible par Poussières et Etoiles), il aura la lourde tâche de boucler les intrigues restantes mais aussi de finir en beauté une série qui, globalement, aura mis tout le monde d'accord. Avec un peu de chance, il terminera également sur une scène sympathique synonyme de nouvelle saison mais bon, ne nous emballons pas.

En attendant sa diffusion et le verdict final, HBO a dévoilé un trailer afin de faire la promotion dudit épisode.

Le voici :

Pour rappel, vous pouvez donner votre avis sur la série ici.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Lanterns

Lanterns
Créé par : Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King
Année : 2026

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