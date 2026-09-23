Nouveau teaser pour Clayface

La campagne promo continue !

Petite news rapide afin de signaler qu'un nouveau teaser afin de poursuivre la campagne promotionnelle de Clayface a été dévoilé.

Voici la vidéo :

Pour information (ou rappel, suivant si vous le saviez ou non), le cinéaste a déclaré que la forme finale du personnage ne serait pas montrée et que, pour la découvrir, il faudra voir le film :

Il ne faut pas montrer le requin. Je trouve que les gens en dévoilent trop… Je crois au pouvoir du mystère, à celui de la suggestion et à celui du spectateur qui fait le lien par lui-même. Je trouve ça plus amusant.

Le requin mentionné ici est, bien évidemment, une référence à Bruce, le requin des Dents de la mer. Spielberg voulait mettre bien plus de fois le requin en avant à l'origine mais suite à des soucis avec deux faux requins sur trois, il avait décidé de changer d'approche. Se basant sur la logique de Sir Alfred Hitchcock à savoir le fait que "ce que tu ne vois pas fait peur", le réalisateur a décidé de ne montrer le requin qu'à la toute fin de son long-métrage. Aujourd'hui encore, les dents de la mer est considéré, à juste titre, comme étant un blockbuster incontournable.