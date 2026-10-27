Récap du crossover Big Guns

Avec Punisher et Deadpool

MAJ du 27/10 : Ajout des derniers numéros liés au crossover

En parallèle à ses events plus conséquents, Marvel a mis en place un crossover plus modeste impactant les univers du Punisher et de Deadpool. Intitulé Big Guns (traduisible par Gros flingues), il se compose de quatre numéros et commencera au mois de septembre aux Etats-Unis. Voici un recap du crossover.

L'annonce :

Le crossover a été annoncé à la mi juin 2026 par Marvel de but en blanc. L'éditeur a dévoilé le nom du crossover, les numéros concernés et la petite phrase choc qui va bien : "Cela va mal finir". Il sera écrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw et José Luis Soares Pintos.

Comment en est-on arrivé à Big Guns ?

Le top départ de la série sera la nouvelle cible de Deadpool qui s'avère être le Punisher. Plus qu'une réelle idée de Marvel, il s'agit surtout d'une volonté de Benjamin Percy, scénariste des deux séries régulières, de réunir les deux personnages. Il explique :

Quand tu écris Punisher et Deadpool, deux personnages plutôt urbains avec des personnalités opposées, le calcul est vite fait. Je devais les mettre ensemble.

L'idée générale

Le crossover va servir d'introduction à un nouveau personnage, Torment (Tourment en VF), décrit comme un super-vilain cinglé qui prend pour cible Peter Parker et ceux liés à lui : Venom et Carnage. Le crossover permettra également de "raccrocher les wagons" entre les différents univers. Par exemple, depuis quelques temps déjà, Mary Jane Watson est liée à Venom. Mais puisque cela ne se passe pas dans la série Spider-Man, Peter Parker n'est pas encore au courant.

Le contenu

Big Guns tiendra en quatre numéros répartis entre septembre et octobre. Plus particulièrement, il sera composé de Wade Wilson: Deadpool #8 et #9 et de The Punisher #8 et #9.

En France

Aucune information pour le moment.

Conséquences de Big Guns

La métamorphose d'un méchant emblématique, l'arrivée de la Merc-mobile et une nouvelle arme qui "changera à jamais l'univers 616" ont été annoncées.

Ordre de lecture et détail des numéros

Wade Wilson: Deadpool #8

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

Numéro principal

Sortie le 2 septembre 2026

Cible : Frank Castle ! Deadpool a une nouvelle mission ! Un nouveau véhicule ! Et un nouvel... ennemi ? Attendez, on parle bien de Frank Castle ? L'arc « Big Guns » commence ici : plusieurs forces convergent vers l'arme ultime... mais une seule en sortira victorieuse ! À suivre dans *Punisher* n° 8, également en vente ce mois-ci !

Punisher #8

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Jose Luis Soares Pinto

Numéro principal

Sortie le 9 septembre 2026

Cible : Wade Wilson ! Alors que le grand spectacle de l'été bat son plein, Frank Castle se retrouve aux prises avec le « Dégénéré Régénérant » : Deadpool ! Mais les apparences sont trompeuses : un mystérieux intrus semble manipuler aussi bien les situations que les individus, précipitant deux des personnages les plus emblématiques de Marvel vers une confrontation désastreuse !

Wade Wilson: Deadpool #9

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

Numéro principal

Sortie le 14 octobre 2026

« Big Guns », 3e partie - DANS LE MILLE ! Le PUNISHER et DEADPOOL sont à la recherche de la même arme que BLACK HOLE... mais à quoi sert une arme si l'on n'a pas le plus grand tireur d'élite de tous les temps pour viser avec ? Voilà une mission pour BULLSEYE !

Punisher #9

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Jose Luis Soares Pinto

Numéro principal

Sortie le 28 octobre 2026

BLACK HOLE attire DEADPOOL et le PUNISHER dans son piège mortel, tandis que les BADPOOLS et BULLSEYE jouent leur propre carte ! Le dénouement chaotique du crossover le plus déjanté de l’année s’accompagne d’un tournant décisif pour les projets futurs de FRANK CASTLE (et influe également sur le destin de WADE !). Un numéro incontournable pour les lecteurs du PUNISHER ou de WADE WILSON, alias DEADPOOL !