Une date de sortie approximative pour Marvel's Wolverine par Insomniac

12/02/2026
C'est toujours flou mais on avance !

La date de sortie du jeu vidéo Marvel's Wolverine par Insomniac était un gros point d'interrogation. Bonne nouvelle pour ceux qui attendent le jeu, Sony a publié un communiqué afin de faire le point sur la fin de l'année 2025. Un article qui se conclut par l'année à venir et dans lequel nous avons une petite mention du jeu vidéo.

Malheureusement, il n'y a toujours pas de date précise mais au moins, nous avons à présent une fenêtre. Ainsi, et sauf nouveau changement, cela sera pour automne 2026.

Pas plus d'informations pour le moment.

