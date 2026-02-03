Deux nouvelles séries pour Dark Horse au mois de mai

Did you hear about mimi green #1 et Hidden springs #1

On vous a déjà annoncé une nouvelle série Avatar, le dernier maître de l'air et une nouvelle série Hellboy pour le mois de mai. Mais visiblement, il y en aura deux autres. En effet, toujours dans le cadre de ses sollicitations, l'éditeur a également annoncé les séries Did you hear about mimi green et Hidden springs. Vous trouverez toutes les informations concernant ces deux séries ci-dessous.

Did you hear about mimi green #1, écrit par Connor Goldsmith et dessiné par Josh Cornillon (qui sera également en charge de la cover principale). Il s'agit d'une mini-série qui sera composée de quatre numéros.

Connor Goldsmith, animateur du podcast à succès Cerebro, fait ses débuts dans l'écriture de bandes dessinées ! Mimi Green, influenceuse et essayiste reconnue, possède une présence impeccable sur les réseaux sociaux. Mais un article de blog écrit il y a dix ans, où elle se moque cruellement des personnes en surpoids, refait surface et déclenche une vague d'indignation. Pour se remettre du scandale, Mimi se fait interner dans un établissement psychiatrique isolé à Topanga. Mais alors que les bains sonores et les soins aux cristaux du jour laissent place à des nuits agitées, elle se retrouve plongée dans une autre facette du bâtiment. Là, les couloirs sont vétustes, fastueux et dorés, et les personnes vaniteuses comme Mimi et les autres patients sont sans cesse punies. Seule Natalie, la barmaid du coin et amante lesbienne que Mimi cachait, a une chance de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard.

Sortie le 27 mai pour 4.99$.

Hidden springs #1, écrit par Rob Williams et dessiné par Nil Vendrell qui sera également en charge de la cover principale. Il s'agit d'une mini-série qui sera composée de quatre numéros.

Lors d'une excursion dans une résidence pour retraités, un groupe d'anciennes stars hollywoodiennes vieillissantes tombe sur un bébé kaiju poursuivi par des militaires. Se liant rapidement d'amitié avec la créature, cette bande d'ex-célébrités au caractère bien trempé doit trouver un moyen de mettre le kaiju en sécurité… avant qu'il ne provoque l'apocalypse !

Écrit par le célèbre scénariste Rob Williams (Petrol Head, Judge Dredd).

Des pouvoirs de kaiju et les folies des grands-parents.

Sortie le 13 mai pour 4.99$.