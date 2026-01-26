Une dixième impression pour Something is Killing the Children de James Tynion IV

Champagne !

Something is Killing the Children continue de cartonner aux Etats-Unis. Le titre de Boom! a eu droit à une dixième impression de 50.000 unités. De quoi ravir les fans qui ne s'étaient pas encore lancés sur le récit horrifique de James Tynion IV.

De manière plus générale, on ne peut que saluer la direction que prend le titre. En plus de cette réimpression (ce qui est déjà complètement dingue), le titre aura toujours droit à un crossover avec DC Comics pour fêter Something is Killing the Children #50. Un crossover avec qui ? Avec Swamp Thing. Pourquoi ? Parce que c'est drôle. Comment ça, "non" ? Si, si, c'est drôle ! Regarde : tu passes de Something is Killing the Children à Swamp Thing is Killing the Children. Alors ? Tu vois bien que c'est drôle !

Et bien sûr, tout ceci est en parallèle du projet de série TV qui est toujours dans les tuyaux.

Pour rappel, le titre a eu le Will Eisner Award 2020 dans la catégorie nouvelle série. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas cet univers, voici le synopsis :

Lorsque les enfants de la petite ville d’Archer’s Peak se mettent à disparaître les uns après les autres - certains sans laisser la moindre trace, d’autres dans des circonstances extrêmement violentes - la peur, la colère et la suspicion envahissent l’entourage des victimes et laissent la police locale dans le plus grand désarroi. Aussi, quand le jeune James, seul témoin oculaire du massacre de ses trois camarades, sort de son mutisme pour parler de créatures terrifiantes vivant dans la pénombre, le coupable semble tout trouvé.



Son seul espoir viendra d’une étrange inconnue, Erica Slaughter, tueuse de monstres capable de voir l’impensable, ce que l’inconscient des adultes a depuis longtemps préférer occulter.

En France, la série est éditée par Urban Comics. Si vous désirez vous procurer le premier tome et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.