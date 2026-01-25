Meilleures ventes comics BDfugue semaine 4

C'est toujours Hérétique de Delcourt qui tient la première place.

Hérétique + ex-libris offert

Les auteurs : Robbie Morrison (Scénario) | Charlie Adlard (Dessin, Couleurs)

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 19.50 euros.

Un magnifique RÉCIT COMPLET par ROBBIE MORRISON & CHARLIE ADLARD au format album, justifié par la beauté des pages de Charlie. La meilleure façon de le décrire ? Le croisement parfait entre Sherlock Holmes et Le Nom de la rose. Ce thriller historique aux accents d'horreur et de surnaturel se concentre sur la relation entre le docteur, chevalier, avocat, occultiste, philosophe et magicien Cornelius Agrippa et son jeune élève Johann Weyer alors qu'ils enquêtent sur une horrible série de meurtres à Anvers au XVIe siècle.

The unnamed Geiger tome 3

Les auteurs : Gary Frank (Dessin) | Geoff Johns (Scénario) | Paul Pelletier (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Prix : 22.50 euros.

Le périple de Tarik Geiger, flanqué de son chien à deux têtes Barney et de Nate le Chevalier nucléaire, le conduit jusqu'à une communauté cachée qui tente de survivre dans les terres désolées d'une Amérique ravagée. Mais les anciens compagnons d'armes de Nate et leur redoutable meneur, le Nouveau Roi, sont bien décidés à débusquer l'Homme qui brille coûte que coûte. Pour sauver l'Eden qu'il vient de trouver, Geiger devra laisser libre cours à sa rage... et changer à tout jamais.

Savage sword of Conan tome 2

Les auteurs : Ron Marz (Scénario) | Patrick Zircher (Dessin, Scénario) | Mike Perkins (Dessin) | Piotr Kowalski (Dessin) | Dan Parsons (Dessin) | Jason Aaron (Scénario)

Editeur : Panini Comics

Prix : 26 euros.

Plongez dans de nouveaux récits se déroulant dans l'univers fantastique de Robert E. Howard. Porté par les meilleurs talents du comics, ce volume réunit une sélection saisissante d'histoires et d'illustrations en noir et blanc, accompagnée de récits en prose. Revivez l'épopée de La Bataille de la Pierre Noire aux côtés de figures légendaires comme Conan, Solomon Kane ou Dark Agnes. Savage Sword of Conan est de retour chez Heroic Signatures, Titan Comics et Panini Comics ! Ce deuxième volume rassemble les numéros 4 à 6 du nouveau magazine (au même format que l'ancien).

Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures tome 5

Les auteurs : Un collectif d'auteurs

Editeur : Vestron

Prix : 16.95 euros.

La série de comics produite par Archie, inspirée du dessin animé Tortues Ninja des années 80/90 se poursuit avec les histoires "Fight The Power", "Mondo Metal", "The Man Who Sold The World" et "Sun And Steel", toutes réunies dans ce 5ème album. Avec Mondo Gecko, Man Ray et bien d'autres mutants !

The nice house on the lake tome 1

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Álvaro Mártinez Bueno (Dessin, Couverture)

Editeur : Urban Comics

Prix : 18.50 euros.

Tous les conviés connaissent Walter - enfin, ils le connaissent un peu, en tout cas. Certains l'ont rencontré dans leur enfance, d'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a toujours été un peu... absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur lac. C'est beau, c'est opulent, c'est privé ? de quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés par Walter.

Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée.

