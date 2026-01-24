Meilleures ventes comics BDfugue de 2025

Quelles sont les 20 meilleures ventes comics de notre partenaire ?

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités de l'année qui vient de s'écouler, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer. Au sommaire, du Urban Comics, du Glénat, du Hi Comics, du Delcourt3... En bref, nous avons un peu de tout à travers les 20 meilleures ventes comics de notre partenaire.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 15.50 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Le titre est disponible ici.

The nice house by the sea tome 1 + ex-libris offert

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Álvaro Mártinez Bueno (Dessin, Encrage)

Editeur : Urban Comics

Prix : 25 euros.

Aucun des douze convives de cette belle demeure en bord de Méditerranée ne connaissait Max. Elle connaissait pourtant chacun d'entre eux. Experts dans leur domaine, géants de l'industrie et du savoir moderne, chacun d'entre eux est l'excellence personnifiée. Pour échapper à la fin du monde et incarner l'avenir de l'Humanité, tous ont accepté en leur âme et conscience de se réunir dans ce petit paradis créé rien que pour eux, abandonnant vie et proches à leur triste sort. Survivre à la mort programmée de l'humanité ? Vivre éternellement ? Que pourrait-il y avoir de mal à ça ? Contenu vo : The Nice House by the Sea (#1-6).

Le titre est disponible ici.

The nice house on the lake tome 2

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Álvaro Mártinez Bueno (Dessin, Encrage)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 31 mars 2023

Prix : 21.50 euros.

Ils s'imaginaient passer un chouette week-end dans une somptueuse villa en bord de lac. Onze "élus", réunis par leur ami commun, Walter, à priori doux et sympathiques. Mais au terme de la première soirée, le scénario idyllique tourne au cauchemar éveillé lorsqu'ils assistent, impuissants, à la fin du monde... Depuis, chacun cherche à sa manière à déjouer les plans de leur ami-ravisseur, mais difficile de trouver un sens à l'impensable. Alliances, trahisons, pressions, crises existentielles... Pourront-ils seulement se libérer de leurs propres schémas, de leur prison intérieure ? Contenu vo : Contenu : #7-12.

Le titre est disponible ici.

The nice house on the lake tome 1

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Álvaro Mártinez Bueno (Dessin, Couverture)

Editeur : Urban Comics

Prix : 18.50 euros.

Tous les conviés connaissent Walter - enfin, ils le connaissent un peu, en tout cas. Certains l'ont rencontré dans leur enfance, d'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a toujours été un peu... absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur lac. C'est beau, c'est opulent, c'est privé ? de quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés par Walter.

Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée.

Le titre est disponible ici.

Aucune tombe assez profonde

Les auteurs : Skottie Young (Scénario) | Jorge Corona (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 7 février 2025

Prix : 21.50 euros.

Après une vie de crime et de violence, Ryder est tombée amoureuse et a choisi de se ranger pour se concentrer sur son rôle de mère. Mais lorsqu'elle apprend que tout ce pour quoi elle s'est battue risque de lui être enlevé, elle reprend ses revolvers et se met en route, car le temps lui est compté. Direction : Cypress, la ville à l'autre bout du monde. Son objectif : tuer celle qui tente de lui prendre la vie... la Mort elle-même. Contenu vo : Ain't No Grave #1-5

Le titre est disponible ici.

Absolute Batman Tome 1

Les auteurs : Nick Dragotta (Dessin, Scénario, Couverture) | Scott Snyder (Scénario) | Gabriel Walta (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 30 mai 2025

Prix : 20.50 euros.

Bruce Wayne ne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s'occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n'hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville. Contenu vo : Absolute Batman #1-6.

Le titre est disponible ici.

Beneath the trees where nobody sees

Les auteurs : Patrick Horvath (Scénario, Dessin, Couleurs)

Editeur : Ankama

Date de sortie : le 10 janvier 2025

Prix : 19.95 euros.

Dans la paisible petite ville de Woodbrook, tout le monde se connaît. Mais connaît-on vraiment ses voisins ? Que font-ils quand ils pensent que personne ne les voit ? C'est ce que va tenter de découvrir Samantha Strong, avant que le tueur qui sévit en ville ne...

Le titre est disponible ici.

Rook Exodus Tome 1

Les auteurs : Geoff Johns et Jason Fabok

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 4 juillet 2025

Prix : 25 euros.

Au 24e siècle, Rook est un homme piégé sur une planète artificielle qui a sombré dans le chaos. Sa population animale, autrefois contrôlée par les autorités, est désormais régulée par des hors-la-loi. Les plus riches se sont échappés tandis que les autres doivent chercher un moyen de fuir. Mais Rook s'interroge : Ce monde vaut-il la peine qu'on se batte pour lui ? Contenu vo : ROOK EXODUS #1-6.

Le titre est disponible ici.





Saga Tome 12

Les auteurs : Brian K. Vaughan (Scénario) | Fiona Staples (Dessin, Couleurs, Couverture)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 23 mai 2025

Prix : 18.50 euros.

Hazel a désormais douze ans et vit avec sa mère, son frère Écuyer et bien d’autres, au sein d’un cirque itinérant. Chacun tente à sa façon de surmonter les traumatismes du passé, mais la disparition de Marko reste encore et toujours une douleur bien difficile à apaiser. Un tourment partagé par Le Testament et Gwendolyn, que la perte de Sophie plonge dans un désespoir sans précédent. Chacun devra trouver la force de s’ouvrir à l’autre et de faire de nouveau confiance. Malheureusement, ces périodes de fragilité profitent bien souvent aux gens les bien moins intentionnés.

Le titre est disponible ici.

Hard bargain + ex-libris offert

Les auteurs : Steven S. DeKnight (Scénario) | Leno Carvalho (Dessin)

Editeur : Les Humanoïdes associés

Date de sortie : le 5 mars 2025

Prix : 19.95 euros.

Franck Harding, détective privé spécialisé dans l'occulte, enquête sur des mystérieuses disparitions qui le mènent très vite à constat : il connaît toutes les victimes et semblent être le prochain sur la liste...

Le titre est disponible ici.

The one hand & the six fingers - intégrale

Les auteurs : Laurence Campbell (Dessin) | Dan Watters (Scénario) | Ram V (Scénario) | Sumit Kumar (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 24 octobre 2025

Prix : 36 euros.

2873. À Neo Novena, l'inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu'un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l'étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu'il n'est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement... il ne se souvient de rien !

Le titre est disponible ici.

Sacrifice Tome 2

Les auteurs : Rick Remender (Scénario) | Max Fiumara (Dessin, Couverture) | André Araújo (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 25 avril 2025

Prix : 20.50 euros.

Après avoir perdu sa meilleure amie, Pigeon est sur le point de se résigner. Mais poussé dans ses derniers retranchements, il finit par découvrir que son coeur dissimule une rage aveuglante, qui ne demande qu'à être lâchée sur ce monde cruel. Un monde cruel qui voit également la déchéance de Soluna, confrontée à la perte de son foyer et de son statut où elle n'avait connu que richesse et amour. Deux destins que tout oppose, deux vies divergentes au sein d'un monde en pleine mutation, avec une unique option : la fuite. Contenu vo : The Sacrificers vol.2 (#7-11).

Le titre est disponible ici.

BRZRKR - Bloodlines tome 2

Les auteurs : Ron Garney (Dessin) | Salvador Larroca (Dessin) | Matt Kindt (Scénario) | Jason Aaron (Scénario) | Keanu Reeves (Scénario)

Editeur : Delcourt

Date de sortie : le 11 juin 2025

Prix : 16.50 euros.

Que pouvait bien faire B. à l'époque du Far West entre un grand propriétaire lancé à la recherche de sa fille fugueuse, mais aussi de la légendaire Babylone au XIIIe siècle aux côtés de Ghengis Khan ? C'est ce que proposent de nous raconter les auteurs des deux récits complets proposés dans ce deuxième opus consacré au passé de l'immortel créé par Keanu Reeves.

Le titre est disponible ici.

Les Tortues Ninja - TMNT - The last Ronin II

Les auteurs : Kevin Eastman (Scénario, Dessin) | Tom Waltz (Scénario) | Isaac Escorza (Dessin) | Ben Bishop (Dessin) | Esau Escorza (Dessin)

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 10 septembre 2025

Prix : 29.95 euros.

Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s'est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu'il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l'épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ? The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d'entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations. « Un souffle d'air frais pour la franchise Tortues Ninja » Comic Watch « Aussi réussi dans l'action que dans l'émotion » AIPT

Le titre est disponible ici.

Les Tortues Ninja - TMNT - intégrale tome 7

Les auteurs : Mateus Santolouco (Dessin) | Tom Waltz (Scénario) | Erik Burnham (Scénario) | Bobby Curnow (Scénario) | Ken Garing (Dessin) | Michael Dialynas (Dessin)

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 2 juillet 2025

Prix : 39.95 euros.

Dans un monde où le Shedder a été éliminé, il appartient désormais au clan Splinter de veiller à la paix sur New York. Mais la trêve signée avec le clan Foot peut-elle réellement durer alors que Kitsune a ses propres ambitions, quitte à défier Oroku Karai ? Les Tortues vont aller au-devant de nouvelles rencontres, parfois amicales, parfois beaucoup moins. Dans cette septième intégrale de la série Tortues Ninja, Tom Waltz entame la seconde moitié de son run iconique, accompagné d'artistes talentueux tels que Mateus Santolouco, Dave Wachter et Michael Dialynas. Le volume regroupe les tomes 10 à 12 (les numéros 51 à 64) de la précédente édition au sein de 350 pages d'action explosive pour ce qui reste l'une des meilleures séries de « super-héros » modernes. (Re)découvrez depuis leurs origines, les aventures complètes des Tortues Ninja réunies dans un format retravaillé, pour un nouveau départ !

Le titre est disponible ici.

Sacrifice Tome 3

Les auteurs : Rick Remender (Scénario) | Max Fiumara (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 20.50 euros.

Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes ! Contenu vo : The Sacrificers #12-15.

Le titre est disponible ici.

Fluff fairyland ! tome 3

Les auteurs : Skottie Young (Scénario) | Brett Bean (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 7 février 2025

Prix : 17 euros.

Gertrude n'était plus qu'à un tout petit entrebâillement de porte de rentrer chez elle, mais l'ex-reine Cloudia a préféré s'y engouffrer à sa place ! Elle qui pensait fuir la violence de sa pire ennemie pour s'offrir une nouvelle vie dans le monde réel éprouve bien vite la brutalité de la vie citadine et l'indifférence de ses résidents. À Fairyland, Gert broie du noir dans son pub favori, jusqu'à ce que deux célèbres producteurs la contactent pour réaliser son biopic ! Un rêve de petite fille... qui ne va pas tarder à virer au cauchemar. Contenu vo : I Hate Fairyland #11-15

Le titre est disponible ici.

Batman Dark Patterns Tome 2

Les auteurs : Dan Watters (Scénario) | Hayden Sherman (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 16 euros.

Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.

Le titre est disponible ici.

Spectregraph + ex-libris offert

Les auteurs : Christian Ward (Dessin, Couleurs) | James Tynion IV (Scénario)

Editeur : Delcourt

Date de sortie : le 26 mars 2025

Prix : 25.50 euros.

Un manoir étrange, niché sur la côte, à quelques kilomètres au nord de Los Angeles... Des rumeurs courent... On le dit hanté... Son propriétaire était un magnat de l'industrie, avec une étrange fascination pour l'occulte et le paranormal. Depuis des décennies, les hommes et les femmes les plus riches du pays cherchent à comprendre ce qu'il y construisait. Maintenant, alors qu'il vient de mourir, ils ont hâte de le découvrir...

Le titre est disponible ici.

The department of truth tome 5

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Martin Simmonds (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 25 avril 2025

Prix : 18.50 euros.

Face à un ennemi sur le point de révéler ses plus sombres secrets au monde entier, le Département de la Vérité fait un choix des plus audacieux : être le premier à s'exposer au grand jour ! Mais pour comprendre ce pari fou, il faut retourner où tout a commencé, à Dallas, en 1963. Là, tandis que défile le cortège de John Fitzgerald Kennedy, une mystérieuse femme en rouge, les yeux marqués d'un X, pointe un fusil sur le président... et Lee Harvey Oswald est à ses côtés ! Contenu vo : The Department of Truth #23-27.

Le titre est disponible ici.

Que pensez-vous de cette sélection ? Possédez-vous certains de ces titres ?