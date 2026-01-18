Meilleures ventes comics BDfugue semaine 3

Cette semaine, nous avons trois éditeurs différents

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, nous avons trois éditeurs différents : Delcourt, Urban Comics et Panini Comics.

Hérétique + ex-libris offert

Les auteurs : Robbie Morrison (Scénario) | Charlie Adlard (Dessin, Couleurs)

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 19.50 euros.

Un magnifique RÉCIT COMPLET par ROBBIE MORRISON & CHARLIE ADLARD au format album, justifié par la beauté des pages de Charlie. La meilleure façon de le décrire ? Le croisement parfait entre Sherlock Holmes et Le Nom de la rose. Ce thriller historique aux accents d'horreur et de surnaturel se concentre sur la relation entre le docteur, chevalier, avocat, occultiste, philosophe et magicien Cornelius Agrippa et son jeune élève Johann Weyer alors qu'ils enquêtent sur une horrible série de meurtres à Anvers au XVIe siècle.

B.P.R.D. - L'enfer sur terre - intégrale tome 3

Les auteurs : John Arcudi | Mike Mignola | Scott Allie

Editeur : Delcourt Comics

Prix : 39.95 euros.

Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu. Le B.P.R.D. lutte pour protéger le monde de l'ascension du monstrueux Ogdru Hem. Les équipes sillonnent une Russie ravagée par le blizzard et les ruines de Chicago et de New York. Pendant ce temps, Liz Sherman combat un médecin fou dans l'Utah, et la jeune médium Fenix affronte une secte adoratrice de monstres.

Le déviant - un conte de noël tome 2

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Josh Hixson (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 3 octobre 2025

Prix : 21.50 euros.

Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire. Contenu vo : The Deviant #5-9.

Green Lantern One corps united tome 1

Les auteurs : Jeremy Adams

Editeur : Urban Comics

Prix : 18.50 euros.

Depuis des mois, les Planètes Unies font régner l'ordre dans l'univers par la force. Pour échapper au contrôle de Thaaros et dévoiler au grand jour ses sombres desseins, les Green Lantern et leurs alliés se dressent et partent sur le sentier de la guerre. Mais seront-ils de taille pour affronter la plus grande force armée de l'univers ? Contenu vo : Green Lantern Civil Corps Special #1 + Green Lantern #16-18 + Green Lantern - Fractured Spectrum #1

Moon Knight tome 1 - Les deux poings de la vengeance

Les auteurs : Jed MacKay (Scénario) | Alessandro Cappuccio (Dessin) | Federico Sabbatini (Dessin)

Editeur : Panini Comics

Prix : 32 euros.

Après avoir aidé les Avengers à déjouer les plans de Khonsou, bien décidé à conquérir le monde, Moon Knight tente de reprendre le contrôle de sa vie. Sur les conseils de ses alliés, le justicier aux multiples personnalités accepte de consulter une psychiatre. Mais lorsque la Structure, un groupe de vampires, sème la terreur dans Manhattan, il prend sous son aile Reese, l'une de leurs victimes. Une nouvelle épreuve se dresse alors devant lui : l'arrivée de Hunter's Moon, le second Poing de Khonsou. Ces dernières années, le scénariste Jed MacKay s'est imposé comme l'un des architectes majeurs de l'univers Marvel. Il orchestre aujourd'hui les aventures des Avengers, d'une équipe de X Men et a signé le crossover BLOOD HUNT. Mais avant tout cela, l'auteur prolifique avait déjà marqué les esprits en propulsant Moon Knight au premier plan.

