[Sorties Comics] Jeudi 15 janvier

Les sorties du jour
15/01/2026 -
(Pas de note)
- Komics Initiative
Parti travailler dans les eaux japonaises sur un navire de Greenpeace, Levi Coen se retrouve obligé de quitter son travail en urgence lorsqu'il apprend que la santé de son père se fait défaillante. Levi retourne alors dans sa ville natale en Ohio. Là-bas, le contexte a bien changé entre des affiches promouvant le port d'armes, les campements de fortune ou même la synagogue qu'il fréquentait enfant devenue une épicerie et des réactions pas franchement très accueillantes. En arrivant chez son père, Levi y revoit les photos de son enfance et les trophées qu'il avait remporté lors des compétitions de bowling. Après des retrouvailles pour le moins timorés, il apprend que les crimes antisémites sont devenus légions ici. Très vite, la route de Levi va croiser celle des néo-nazis qui ont pris le pouvoir dans les environs. Alors qu'il se fait agresser par plusieurs d'entre eux, l'écologiste attrape dans son sac la boule de bowling que son père lui a donné à son retour. Avec sa drôle d'arme, Levi fracasse ses agresseurs. Le dialogue avec ce type de personnes ne sert à rien. Il va devoir s'impliquer. Il va devenir le Holy Roller.
25 €
