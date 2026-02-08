Meilleures ventes comics BDfugue semaine 6

Batman - Le dernier Halloween à toutes les sauces !

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine, nous avons droit à une grosse domination d'Urban Comics avec, notamment, l'ouvrage Batman - Le dernier Halloween qui apparaît à trois reprises !

Batman - Le dernier Halloween (couverture Guarnido)

Les auteurs : Enrico Marini (Dessin) | Eduardo Risso (Dessin) | Bill Sienkiewicz (Dessin) | Klaus Janson (Dessin) | Jeph Loeb (Scénario) | Tim Sale (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Prix : 45 euros.

Gotham City réapprend à craindre Halloween alors qu'un terrible événement menace de détruire la vie de Jim Gordon et met plus à l'épreuve que jamais le travail d'équipe de Batman et Robin. Dans une ville peuplée de menteurs, de justiciers masqués et de criminels... peut-on encore faire confiance à qui que ce soit ?

Batman/Deadpool - coffret tome 1

Les auteurs Un GROS collectif

Editeur : Urban Comics

Prix : 13.90 euros.

Deadpool, le mercenaire provocateur le plus connu de l'univers Marvel, a été engagé pour un travail à Gotham City... mais le Chevalier Noir est sur place, peu enclin à ce que cet inconnu sème le trouble dans sa ville ! Katanas contre batarangs : le duel est lancé ! Découvrez également des team-ups aussi surprenants que réjouissants : Daredevil & Green Arrow, Captain America & Wonder Woman ou encore Krypto & Jeff le Requin Terrestre, et bien plus encore !

The nice house on the lake tome 2

Les auteurs : James Tynion IV (Scénario) | Álvaro Mártinez Bueno (Dessin, Encrage)

Editeur : Urban Comics

Prix : 21.50 euros.

Ils s'imaginaient passer un chouette week-end dans une somptueuse villa en bord de lac. Onze "élus", réunis par leur ami commun, Walter, à priori doux et sympathiques. Mais au terme de la première soirée, le scénario idyllique tourne au cauchemar éveillé lorsqu'ils assistent, impuissants, à la fin du monde... Depuis, chacun cherche à sa manière à déjouer les plans de leur ami-ravisseur, mais difficile de trouver un sens à l'impensable. Alliances, trahisons, pressions, crises existentielles... Pourront-ils seulement se libérer de leurs propres schémas, de leur prison intérieure ? Contenu vo : Contenu : #7-12.

