Alan Moore à l'honneur chez Urban Comics en novembre

Le barbu le plus connu des comics

Après un mois d'octobre consacré à l'un des nombreux héritiers spirituels d'Alan Moore, quoi de mieux que de faire un mois dédié au titan de l'industrie du comics lui-même.

C'est un auteur qu'on ne présente plus pour ses œuvres considérées comme cultes (Watchmen, V pour Vendetta…) qui ont réinventé l’univers des comics. Il a été un auteur majeur pour DC Comics, notamment en réinventant l'univers de Swamp Thing. Son influence se ressent encore aujourd'hui dans les titres les plus récents de la créature des marais. Si on pouvait croire qu’Urban Comics avait fini par publier tous les comics de l’auteur auquel ils avaient accès, il en restait encore !

C’est le 24 novembre que vous pourrez retrouver 3 publications de l’auteur bien différentes chacune. Avec WILDC.A.T.S Evolution, vous découvrirez la totalité du cycle d’Alan Moore sur le titre WILDC.A.T.S qui aura permis au titre de gagner en profondeur, en un seul volume pour 35 €. Vous pourrez retrouver aussi TERRA OBSCURA, un spin-off de la série Tom Strong pour 30 €. Ainsi que l’anthologie ALAN MOORE PRÉSENTE DC COMICS, collectant des récits courts sur les personnages de l’univers DC (Superman, Green Lantern…), avec le script de Twilight Of Superheroes, un crossover qui aurait raconté l’ultime combat des super-héros de DC.