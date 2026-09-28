[Preview] Superman: Kingdom of Zod Special #1

La seule façon de mettre fin à la guerre aura un prix terrible

La preview de Superman: Kingdom of Zod Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joshua Williamson, Mark Waid, Dan Slott et Sophie Campbell tandis que le dessin est réalisé par cette dernière mais aussi Paolo Villanelli, Bruno Frenda et David Messina. Côté cover, elle est signée Dan Mora.

Ça y est ! Le dénouement explosif du « Royaume de Zod ». Le Royaume de Kryptonite est tombé. La seule façon de mettre fin à la guerre aura un prix terrible et des conséquences dramatiques ! Supergirl contre Ursa ! Superman contre Zod ! La Super Force contre l'armée de Zod ! La Super-Famille ne sera plus jamais la même après ce numéro !

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :