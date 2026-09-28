La série Harley Quinn fait revenir un super-vilain classique de Batman

Prêt à récupérer les têtes des membres de la Batfamily

Attention, cette news contient des spoilers. Si vous n'avez pas encore lu Harley Quinn #66, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre tour. Pour les autres, rendez-vous plus bas.

Le dernier numéro en date de la série Harley Quinn a proposé quelque chose d'un petit particulier. En effet, le scénariste a fait revenir un super-vilain que nous n'avions plus vu depuis un bon moment : NKVDemon. Il est intervenu dans Harley Quinn #66 soit dans l'un des tie-in de Bad Seeds. Visiblement, pas de grand rôle à l'horizon puisqu'il intervient afin de tenter de récupérer une prime mise par Vandal Savage sur la tête des membres de la Batfamily.

Pour rappel, il y a eu trois NKVDemon. Et il est assez difficile de savoir duquel des trois il pourrait s'agir dans le sens où les trois sont supposés être mort (à moins qu'il ne s'agisse d'un quatrième ?). A noter que s'il s'agit du tout premier, cela voudra dire que DC Comics a fait revenir un personnage 36 ans après sa dernière apparition (le personnage ayant été tué en 1990 dans Batman #447 soit trois numéros après sa première apprition).

Bien sûr, il n'y a rien de bien surprenant quant au fait que le personnage soit relativement rare. KGBeast et NKVDemon font partie de ces personnages assez "ancrés" historiquement parlant.

Pour rappel, Harley Quinn #66 est sorti le mercredi 23 septembre pour 3.99$. Il a été écrit par Elliot Kalan et dessiné par Carlos Olivares.