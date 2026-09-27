[Preview] Alien vs. X-Men #1

Sortie mercredi prochain

Les sorties de la semaine prochaine commence à se montrer. Alien vs. X-Men #1 en fait partie. Il s'agit d'un comics écrit Kieron Gillen et dessiné par Geraldo Borges, avec une histoire bonus sur Kitty Pryde écrite par Chris Claremont et dessinée par David Messina. La couverture principale est de Ryan Stegman, et le prix de 5,99$. Maintenant, place au synopsis et aux images !

LES X-MEN CONTRE LES XÉNOMORPHES ! Ils étaient partis à la recherche d'un œuf de Phénix. Ils ont trouvé tout autre chose. Les X-MEN reviennent sur Terre avec une cargaison mortelle, et une bataille impitoyable entre mutants et extraterrestres éclate. Un allié inattendu parviendra-t-il à faire pencher la balance en faveur des X-Men ? Dans ce crossover spécial, attendu depuis des décennies, débute la prochaine évolution des mutants les plus puissants de Marvel ! Y aura-t-il un survivant à cette expérience ? En bonus : le premier chapitre d'une toute nouvelle histoire signée par le légendaire Chris Claremont, mettant en scène Kitty Pryde, les Brood et les Xénomorphes !