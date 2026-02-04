Mark Ruffalo (Hulk) et les commentaires anti-Trump

Et vu que Disney aime Donald...

Pour ceux qui l'ignorent, Mark Ruffalo fait beaucoup parler de lui en ce moment. En effet, l'acteur s'est avancé sur un terrain glissant. La religion ? Non, une chance sur deux. Il s'agit du terrain de la politique. Et puisque ces déclarations commencent à le placer au centre de rumeurs concernant son avenir au sein du MCU, nous avons pensé qu'il serait de bon ton de faire un point sur la situation.

Tout a commencé le mois dernier lors de la cérémonie des Golden Globes. Là, l'acteur Mark Ruffalo n'a pas hésité à critiquer le président Donald Trump et l'ICE suite à la mort de Renee Nicole Good, tuée par des agents de l'ICE dans le Minnesota le 7 janvier. L'acteur utilise des mots forts, qualifiant les agents de la police de l'immigration de véritables stormtroopers et allant jusqu'à qualifier Trump de criminel condamné, de violeur condamné, de pédophile et de pire être humain. Une intervention qu'il conclut par :

Si nous devons nous fier à la moralité de cet homme pour diriger le pays le plus puissant du monde, alors nous sommes tous dans de beaux draps.

Forcément, après une telle bombe, l'acteur a eu son lot de soutien, de détracteurs et... de rumeurs. En tête, il se dit que Disney (qui a toujours aimé les Donald, c'est bien connu), l'aurait tout bonnement viré. Aussi, lorsque l'acteur a fait la promotion de Crime 101 aux côtés de Chris Hemsworth et Halle Berry, c'est un sujet qui a fini par venir sur le tapis. Voici ce qu'il a répondu avec un petit sourire :

Pas que je sache. Les gens n'arrêtent pas de me demander : “Tu as été viré ?” Pas que je sache ! Je serai là aussi longtemps qu'ils voudront de moi, mais j'entretiens de bonnes relations avec eux. Qui sait, il y a peut-être des choses que je fais déjà… [Rires] Je suis dans le coin, disons-le comme ça.

A noter que Chris Hemsworth n'était pas loin lorsque la question a été posée. Ce dernier a glissé un petit "C'est absurde" lorsque la question a été posée à son collègue.