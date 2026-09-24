Marvel annonce enfin une résolution du twist final de Spider-Man, la série animée de 1994

Il était temps !

Si vous avez regardé Spider-Man la série animée et si vous suivez MDCU régulièrement vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un gros problème avec cet animé (aussi exceptionnel soit-il). Si vraiment vous ne connaissez pas l'histoire, en voici un petit résumé :

- Marvel propose Spider-Man, la série animée en 1994

- En cours de route, Mary-Jane Watson est envoyée dans une autre dimension

- Cinq ans après le début de la série, Madame Web embarque Spider-Man en mode "allez viens, on va la chercher".

- Fin de l'animé

- Dans l'épisode 1x10 de la série X-Men '97, on sous-entend que Peter et Mary-Jane se sont retrouvés mais on ne sait toujours pas comment et encore moins où elle était

- Suite au succès de X-Men '97, Marvel annonce un comics Spider-Man '94 afin de continuer le récit

- Le comics sort et... toujours pas de réponse... le scénariste explique qu'il y a un laps de temps entre la fin de l'animé et le début de son comics...

Comble de la rigolade, De Matteis explique qu'il faut soutenir le comics pour que Marvel en propose un autre avec, cette fois, la fameuse résolution de l'intrigue de la disparition de Mary Jane. Bon, dans le sens où cela fait une éternité que nous l'attendons, le coup du "achètes et après on verra" a du mal à passer.

Si nous en reparlons aujourd'hui c'est parce que, visiblement, cette fois c'est la bonne ! En effet, le showrunner de l'époque, John Semper, qui était également le scénariste du fameux épisode durant lequel Madame Web "repart à l'aventure" avec Spider-Man a pris la parole sur le sujet. Visiblement, il va avoir l'opportunité de clore ce chapitre une fois pour toute grâce à un annual. Semper sera accompagné par Alessio Cammardella au dessin. Voici ce que l'ancien showrunner a déclaré à ce sujet :

Il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai travaillé là-dessus, je me réveillais chaque matin avec une véritable envie de raconter cette histoire. Concernant l'histoire de Peter et Mary Jane, il s'agit avant tout d'apporter une conclusion à tous les fans qui l'espéraient depuis longtemps. C'est amusant : lorsque j'ai conclu la série, j'étais très imprégné du concept du monomythe de Joseph Campbell ; pour moi, la série racontait l'histoire de Peter et de son évolution personnelle. En réalité, sa relation avec Mary Jane n'était qu'une idée secondaire. Je ne pensais pas que c'était si important. J'avais laissé cette petite porte ouverte, comme je l'ai dit, au cas où Fox viendrait me voir pour me dire : "Nous voulons 13 épisodes de trente minutes supplémentaires." Je me disais : "Parfait, je reprendrai l'histoire au moment où Peter retrouve Mary Jane." Je n'avais pas réalisé à quel point le fait de ne pas offrir de conclusion allait traumatiser des millions d'enfants à travers le monde. C'est donc mon cadeau pour eux. C'est ma façon de leur offrir ce dénouement.

A noter aussi que le showrunner n'a pas vraiment changer d'avis. Il apprécierait de pouvoir continuer de travailler avec ces personnages. Aussi, l'idée ici est bien de résoudre le cliffhanger laissé en suspens et non pas d'apporter un point final à cette version des aventures de Spider-Man.

Pour aller plus loin :