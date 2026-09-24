[Sorties Comics] Jeudi 24 septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
Rick Grimes 2000
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Un petit récit complet très fun à lire pour les fans de Walking Dead. L’histoire se moque avec dérision de son univers avec des idées très farfelues qui donnent le sourire. La présence de Ryan Ottley au dessin, toujours impeccable, ajoute à cette ambiance décomplexée.
Invincible Univers - Capes T01
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Un relaunch pour Capes avec Robert Kirkman et Benito Cereno au scénario et Mark Englehert au dessin. On commence avec une présentation des personnages pour te remettre dans le bain. Il n'y a donc aucun moyen d'être perdu même si vous ne connaissez pas vraiment l'Invincible Universe (ps : on vous le conseille, il n'est jamais trop tard). Le point de vue est intéressant car on place les super-héros dans le milieu du travail. Autrement dit, vous avez des super-héros qui ont des heures de travail. Rien de profond, rien de fondamentalement nouveau mais c'est très divertissant.
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Ce spin-off de l'univers d'Invincible réussit le pari de désacraliser le mythe des super-héros en les transformant en simples salariés pointilleux sur leurs contrats. Robert Kirkman déploie ici un humour satirique irrésistible où les pauses syndicales et les discussions salariales se mêlent joyeusement à la gestion de crises apocalyptiques. Porté par une galerie de personnages secondaires attachants comme Bolt ou Kid Thor, le récit offre une bouffée d'air frais particulièrement divertissante. Le dessin dynamique de Mark Englert sert à merveille cette parodie légère, en totale adéquation avec l'esprit de la série principale. C'est une extension indispensable, drôle et impertinente, parfaite pour prolonger le plaisir de la saga.