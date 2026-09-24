[Sorties Comics] Jeudi 24 septembre

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Les sorties du jour

Rick Grimes 2000 (2 notes) - Delcourt 24/09/2026 -- Delcourt Au-delà de THE WALKING DEAD, on trouve... RICK GRIMES 2000 ! Et entre nous, RICK GRIMES 2000 est sans aucun doute le récit de THE WALKING DEAD le plus déjanté jamais créé, avec l'incontournable Robert Kirkman au scénario et Ryan Ottley (Invincible) au dessin. Dans RICK GRIMES 2000, l'apocalypse Zombie a bien eu lieu... Mais elle est d'origine extra-terrestre. Nos héros, Rick, Michonne ou encore Negan sont bien présents... mais dans une version la plus déjantée que vous puissiez imaginer. Dans ce récit complet, aucun personnage n'est à l'abri face au déchainement de violence, d'idées aussi dingues que farfelues et de loufoquerie, le tout imaginé par Robert Kirkman. 12.5 €