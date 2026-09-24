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[Sorties Comics] Jeudi 24 septembre

Par CaptainMDCU 24/09/2026 00:00 0
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Les sorties du jour

Rick Grimes 2000
24/09/2026 -
(2 notes)
- Delcourt
Au-delà de THE WALKING DEAD, on trouve... RICK GRIMES 2000 ! Et entre nous, RICK GRIMES 2000 est sans aucun doute le récit de THE WALKING DEAD le plus déjanté jamais créé, avec l'incontournable Robert Kirkman au scénario et Ryan Ottley (Invincible) au dessin. Dans RICK GRIMES 2000, l'apocalypse Zombie a bien eu lieu... Mais elle est d'origine extra-terrestre. Nos héros, Rick, Michonne ou encore Negan sont bien présents... mais dans une version la plus déjantée que vous puissiez imaginer. Dans ce récit complet, aucun personnage n'est à l'abri face au déchainement de violence, d'idées aussi dingues que farfelues et de loufoquerie, le tout imaginé par Robert Kirkman.
12.5 €
Rick Grimes 2000
  • Uraphire
    Un petit récit complet très fun à lire pour les fans de Walking Dead. L’histoire se moque avec dérision de son univers avec des idées très farfelues qui donnent le sourire. La présence de Ryan Ottley au dessin, toujours impeccable, ajoute à cette ambiance décomplexée.
Invincible Univers - Capes T01
24/09/2026 -
(1 note)
- Delcourt
Cette nouvelle série sort de l'esprit constamment en ébullition de Robert KIRKMAN, et se déroule dans l'univers d'INVINCIBLE. Elle propose une variation sur le thème des super-héros... Car cette fois-ci, les super-héros louent leurs services, et interviennent seulement s'ils ont un contrat en bonne et due forme et s'ils sont payés pour le faire ! Bienvenue chez Capes Inc., l'employeur de vos super-héros préférés qui protègent New York contre des pires menaces... du moins tant qu'ils sont payés pour cela ! Ces nouveaux super-héros - payés à l'heure - font des pauses syndicales et discutent conditions de travail. Ils s'appellent BOLT, KID THOR, KNOCK OUT, CAPTAIN COSMIC, CLAIRE VOYANT, BIG BRAIN ou encore COMMANDER CAPITALISME !
17.5 €
Invincible Univers - Capes T01
  • Jeff
    Un relaunch pour Capes avec Robert Kirkman et Benito Cereno au scénario et Mark Englehert au dessin. On commence avec une présentation des personnages pour te remettre dans le bain. Il n'y a donc aucun moyen d'être perdu même si vous ne connaissez pas vraiment l'Invincible Universe (ps : on vous le conseille, il n'est jamais trop tard). Le point de vue est intéressant car on place les super-héros dans le milieu du travail. Autrement dit, vous avez des super-héros qui ont des heures de travail. Rien de profond, rien de fondamentalement nouveau mais c'est très divertissant.
  • Utilisateur supprimé
    Ce spin-off de l'univers d'Invincible réussit le pari de désacraliser le mythe des super-héros en les transformant en simples salariés pointilleux sur leurs contrats. Robert Kirkman déploie ici un humour satirique irrésistible où les pauses syndicales et les discussions salariales se mêlent joyeusement à la gestion de crises apocalyptiques. Porté par une galerie de personnages secondaires attachants comme Bolt ou Kid Thor, le récit offre une bouffée d'air frais particulièrement divertissante. Le dessin dynamique de Mark Englert sert à merveille cette parodie légère, en totale adéquation avec l'esprit de la série principale. C'est une extension indispensable, drôle et impertinente, parfaite pour prolonger le plaisir de la saga.

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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