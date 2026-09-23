Kraven, Boomerang et Shadow King ont été envisagés pour Spider-Man: Brand New Day

Trois super-vilains auraient pu avoir un autre destin

Si vous avez vu Spider-Man: Brand New Day, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Jean Grey en méchante principale mais qu'à côté de cela, il y a de nombreux autres super-vilains qui apparaissent tels que le Scorpion ou encore Boomerang.

Aujourd'hui, nous apprenons que cela aurait pu se débarrasser différemment à commencer par Boomerang justement. Selon le scénariste Chris McKenna, des plans plus ambitieux avaient été, un temps, envisagés pour le personnage :

[Peter] rentre chez lui. Il a pris du retard sur son loyer et se fait expulser. Il doit alors emménager avec deux gars du même étage, deux types sympathiques qu'il a déjà croisés. L'un d'eux est Australien, et il s'avère qu'ils sont des super-vilains. L'un est Overkill et l'autre, Boomerang. Il se retrouve donc à partager son logement avec deux super-vilains.

Pour ce qui est de Kraven le chasseur, c'est une autre histoire puisque, comme vous le savez, il n'apparaît pas du tout dans le film. La raison ? L'échec du film Kraven le chasseur, bien sûr. Néanmoins, toujours selon le co-scénariste, il avait bel et bien été envisagé durant un temps :

Il traque Peter Parker ; il aurait même pu être un antagoniste secondaire. Il aurait pu être engagé par quelqu'un... quelqu'un qui le suit à la trace tout au long du film.

Enfin, pour ce qui est de Shadow King, son nom est apparu lorsque les scénaristes ont commencé à plancher sur un super-vilain télépathe. Le problème ? L'absence de corps :

Nous avons commencé à nous dire : "Et si c'était le Shadow King des comics ? C'est un méchant vraiment génial, un télépathe que Charles Xavier découvre lorsqu'il le croise en Égypte." On ne voyait même pas ce personnage, car tout ce que cherchait à faire notre Shadow King, c'était retrouver son corps. C'était ça, l'histoire : il tentait de récupérer son corps. En fait, on le lui avait pris et caché quelque part à New York, bien longtemps auparavant, par des gens qui avaient compris à quel point cet individu était dangereux. »

« Tout le monde a fini par réaliser que ce n'était pas très satisfaisant : se contenter d'une voix désincarnée tout du long, sans méchant avec qui se retrouver face à face, nous menait dans une impasse ; impossible d'approfondir la personnalité du personnage. Une grande partie de l'intérêt des histoires de Spider-Man réside justement dans le lien qui l'unit au méchant et dans la dynamique de leur confrontation.

La suite, vous la connaissez. L'option télépathe a été conservée mais avec Jean Grey.