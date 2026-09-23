Un premier aperçu de Predator Vs Punisher

Les premières images

Quelques planches du titre Predator Vs Punisher #1 ont été dévoilées. Au sommaire, du Predator et du Punisher (forcément) mais également le Hibou et... Jigsaw ! Et comme vous allez le voir, le Predator n'est pas là pour enfiler les perles :

Pour rappel, Predator Vs Punisher #1 sera écrit par Frank Tieri et dessiné par Jesus Saiz avec une cover de Dustin Weaver. La mini-série sera composée de quatre numéros.

Voici le synopsis :

Le Punisher affronte le Predator ! New York devient un terrain de chasse lorsqu'un Predator débarque en quête d'une proie digne de ce nom... et tombe sur Frank Castle ! Alors que les parrains du crime tombent les uns après les autres, que le nombre de cadavres grimpe en flèche et que les rues ruissellent de sang, deux tueurs légendaires s'affrontent violemment dans un duel brutal impliquant une véritable galerie de criminels de la pègre, dont le Caïd, Jigsaw, Silvermane, le Hibou et bien d'autres !

Sortie le 11 novembre 2026.

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