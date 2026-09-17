Clayface sera déconseillé aux mineurs

Le premier film d'horreur du DCU se précise

La sortie du film Clayface se rapproche à tout allure, et certaines choses se précisent. La MPAA (Motion Picture Association of America) s'est prononcé sur le classement du film, et il sera officiellement R-Rated, ce qui signifie que les mineurs (17 ans et moins) doivent être accompagnés d'un adulte. Selon l'association, le long-métrage contient "de la violence sanglante intense, du gore, un langage cru, de la nudité et une brève consommation de drogue".

Ce n'est pas le premier film DC à recevoir cette classification, puisque Joker était aussi R-Rated. Forcément, le réalisateur de Clayface, James Watkins, a été interrogé sur les similarités entre son film, et deux autres films : Joker et The Substance dont il semble proche. Voici ce qu'il a répondu :

Ce sont deux films formidables tous les deux, mais il s'agit ici d'une histoire très différente et d'un univers très différent. Il crée sa propre atmosphère, il crée sa propre ambiance, et l'histoire de Matt Hagen est sa propre histoire, et je pense que c'est une histoire captivante, qui emmène les gens dans un véritable tourbillon d'émotions. Ça va donner aux gens beaucoup de dégoût et beaucoup de gore. Mais il y a aussi un noyau émotionnel qui lui donne une dimension. Quand on s'assoit pour regarder ça, et qu'on ressent l'énergie d'un public en train de réagir au film, il y a un certain réconfort là-dedans, je suppose.

Concernant ses inspirations sur le personnage, voici ce qu'il dit :

Tout, Basil Karlo, Matt Hagen, toutes les variations. Il y a énormément d'inspirations puisées dans les différents comics. Pour les fans qui veulent creuser en profondeur, il y a beaucoup de références. Pour ma part, je voulais explorer la dimension émotionnelle du personnage de façon plus poussée. Ce à quoi j'ai vraiment été sensible dans toutes les itérations précédentes, c'est la tristesse, la mélancolie, le chagrin, et lui donner une dimension tragique, en essayant de retrouver ce parcours autour du rejet vécu par Hagen et de sa quête pour trouver sa voie. La dualité de Clayface est vraiment intéressante : c'est un antihéros, mais pas complètement un méchant.

Il s'agit du premier film d'horreur DC, et ce R-Rated est plutôt rassurant, surtout que les passages cités semblent servir le récit. Verdict le 21 octobre !