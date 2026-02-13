  1. Accueil
[Sorties Comics] Vendredi 13 février

13/02/2026
Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour

Fables Nomad tome 10
13/02/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
Devenue ambassadrice de la seconde chance, Rose Rouge a rassemblé autour d'elle un nouvel ordre de chevalerie et fondé New Camelot, un royaume de lumière et d'espoir. Mais sans le savoir, la jeune femme a également relancé les rouages de l'Histoire. En tant qu'avatar du Roi Arthur, parviendra-t-elle à échapper à sa funeste destinée ? Son affrontement avec sa soeur, Blanche, sonnera-t-il définitivement le glas de Fableville et de ses habitants ? L'avenir se joue maintenant. Contenu vo : Fables #146-150 + 1001 NIGHTS OF SNOWFALL + WEREWOLVES OF THE HEARTLAND
13.9 €
Fables Nomad tome 10
Batman White Knight : Harley Quinn
13/02/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle. Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6
8.9 €
Batman White Knight : Harley Quinn
  • Jeff
    Un approfondissement des personnages de Murphy réalisé avec brio. Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins restent dans la même veine que ce que l'on nous a proposé par le passé.
100 Bullets intégrale volume 4
13/02/2026 -
(1 note)
- Urban Comics
La partie d'échecs engagée entre l'Agent Graves et le Trust atteint son apogée. Alors que la majorité des pions ont été évincés du plateau, il est temps pour les cavaliers d'entrer en jeu. Pour les membres du Trust comme pour les ex-Minutemen, il convient néanmoins de cimenter les alliances, consolider les positions et placer les pièces maîtresses dans le viseur. Alors que les Rois manoeuvrent pour se tenir hors d'atteinte et placer leur Reine respective entre eux et l'ennemi, une question occupe tous les esprits : seront-ils encore capables d'élever leur jeu ? Contenu vo : 100 Bullets Deluxe Edition Book 4 (#59-80)
45 €
100 Bullets intégrale volume 4
  • Uraphire
    Avant-dernière intégrale de ce super polar. Les réponses continuent d’affluer et on suit avec plaisir les personnages. On sent qu’on se rapproche de la fin. Sans compter les fabuleux dessins qui participent à la violence du titre. Un immanquable pour les fans du genre.
Absolute Batman Tome 2
13/02/2026 -
(6 notes)
- Urban Comics
Bruce Wayne enquête sur le mystérieux site connu sous le nom d'Arche M, et confronte sans le vouloir ses amis face à des dangers qui les dépassent tous – Batman compris. Que se passe-t-il dans ce terrifiant complexe qui cache en son coeur des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres ? Et qui est Bane, le mystérieux colosse chargé de veiller sur les plus noirs secrets de l'Arche ? 9 ans après le succès retentissant de BATMAN - LA COUR DES HIBOUX, Scott SNYDER crée à nouveau l'événement en revenant par la grande porte chez DC pour imaginer une version plus brutale et, étonnamment, plus réaliste du protecteur de Gotham. Contenu vo : Absolute Batman #7-14
25 €
Absolute Batman Tome 2
  • BartAllen
    Suite d'Absolute Batman qui continue d'être la série bas du front de l'univers Absolute, encore plus quand on mets Bane en face. Dragotta se fait plaisir visuellement avec des personnages aux proportions complètement inhumaines, mais niveau scénario, ça ne vole pas bien haut.
  • The_Crusader
    Un arc centré autour de Bane cette fois-ci, peut-être un peu plus quelconque car l'effet de nouveauté n'est plus là. S'il y a de bons ajouts comme Catwoman, et quelques éléments chocs, je dois dire qu'on est en dessous des deux arcs précédents. Rien de catastrophique non plus, mais j'ai un peu l'impression d'avoir un arc de transition, qui étoffe un peu l'univers quand même.
  • Jeff
    Un arc intéressant mais en-dessous du premier. Par contre, niveau revisite visuelle, c'est toujours aussi dingue !
  • Uraphire
    Si le premier tome annonçait la couleur de son titre, ce deuxième tome le confirme encore plus. Son Bane est plus monstrueuse, terrifiant et grotesque que jamais, notamment grâce à Nick Dragotta qui reste excellent dans ses dessins. C'est la grande force du titre. Scott Snyder nous propose une histoire jouissive et horrible à lire (La violence atteint un certain niveau ici que ça pourrait déranger pour le coup). Les personnages sont bien écrits et attachants à suivre. Le numéro final est dantesque et montre que l’auteur sait mieux conclure ses arcs qu’avant. Bref, une lecture très réussie, Snyder nous prouve encore avec ce nouveau tome qu’il peut proposer une lecture nouvelle sur Batman.
  • Adrien L.
    Si Absolute Batman n'est pas ma série Absolute préférée, elle n'en reste pas moins très bonne. Ce deuxième tome surpasse le premier tome pour moi qui tenait plus sur la découverte de cet univers qu'autre chose. L'ambiance et la violence sont uniques, même au sein de l'univers Absolute. La baffe est surtout graphique, mais le scénario va très loin. Bref, vraiment une bonne lecture, et une vision de Batman sans concession.
Absolute Green Lantern tome 1
13/02/2026 -
(4 notes)
- Urban Comics
Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature... Contenu vo : Absolute Green Lantern #1-6
18.5 €
Absolute Green Lantern tome 1
  • The_Crusader
    Je ne suis pas conquis par l'aspect graphique du titre. Les dessins sont bons mais je les trouve peu adaptés pour un titre Green Lantern. Heureusement on change énormément le lore des Lanterns dans cette version Absolute, donc finalement je suis passé outre les dessins. Des changements qui promettent un nouveau regard qui a du potentiel. À suivre donc !
  • Jeff
    Un titre qui tente bien moins de choses que ses collègues de l'univers Absolute et ce, tant sur le plan scénaristique que graphique. Il n'y a pas vraiment de grosse faute mais on est tellement loin de ce que l'on peut faire en version Absolute. Dommage.
  • Uraphire
    C’est cette fois-ci au tour des Green Lantern de subir le traitement Absolute pour un résultat qui m’a convaincu. Al Ewing lorgne du côté de l’horreur cosmique avec réussite, ses personnages sont bien construit et la construction du récit donne envie de comprendre ce qui c’est passé. Il en profite pour réinventer le concept des Green Lantern, au détriment de le rendre compréhensible par moment, mais intéressant à décortiquer. Le défaut de la série, ça serait les dessins, plus faibles en qualité comparés à d’autres séries. Le style fait penser à du Webtoon (Bon j'exagère un peu), mais on finit par s’y faire et à apprécier les quelques réussites graphiques.
  • Adrien L.
    Une bonne surprise que cet Absolute Green Lantern. Ewing change beaucoup la mythologie des Green Lanterns, et offre un récit plutôt terrifiant, mais surtout avec pas mal de mystère, ce qui n'était pas gagné. Le dessin oscille entre le bon et le moins bon, c'est un peu le point faible du titre. Ca ne gâche cependant pas le plaisir de lecture de cette très bonne série.
Superman : Les Derniers Jours de Lex Luthor
13/02/2026 -
(Pas de note)
- Urban Comics
Il a passé sa vie à le mépriser, à combattre ses plans machiavéliques... et pourtant, aujourd'hui Lex Luthor est à l'article de la mort, et Superman va tout faire pour le sauver. Il semblerait qu'un héros ne puisse pas vivre sans son antagoniste. À l'instar de Batman et son Joker, Superman ne peut se résoudre à laisser s'éteindre le riche criminel qui donne un sens à sa lutte contre le mal. Mais l'Homme d'Acier sera-t-il capable de trouver le remède à la maladie de Lex Luthor ? Contenu vo : Contenu : Superman : Last Days of Lex Luthor #1-3
18.5 €
Superman : Les Derniers Jours de Lex Luthor
Les Avengers et le Vortex de Vérité
13/02/2026 -
(Pas de note)
- Huginn & Muninn
Que se passe-t-il lorsque les plus puissants héros de la Terre découvrent qui ? et ce qu'ils sont vraiment ? Le scénariste Chip Kidd et l'artiste Michael Cho ont créé une saga vertigineuse et visuellement somptueuse qui emmène les Avengers ? et vous, lecteur ? dans des lieux qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les super-héros, et sur la nature même de l'héroïsme... de la vilenie... et de l'existence. Tout commence par une bataille épique à Asgard, où Loki, le dieu de la malice, s'empare d'une arme au pouvoir inimaginable et rassemble une armée de monstres venus d'autres mondes pour mettre à exécution ses plans maléfiques. Entrent en scène les Avengers ? Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Giant-Man et la Guêpe ? qui affrontent cette horde terrifiante de créatures dans un combat spectaculaire et acharné. Mais une fois la poussière retombée, ce qui semblait être une confrontation classique de bande dessinée se révèle être quelque chose de très, très différent ? et de très, très effrayant. Une découverte qui menace de détruire les Avengers d'une manière que Loki, ou tout autre ennemi, n'a jamais pu accomplir. Car cette fois, l'ennemi est... la Vérité. Ah, et avons-nous mentionné que c'est absolument hilarant ?
20 €
Les Avengers et le Vortex de Vérité

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

