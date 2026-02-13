[Sorties Comics] Vendredi 13 février

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Les sorties du jour

Fables Nomad tome 10 (Pas de note) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Devenue ambassadrice de la seconde chance, Rose Rouge a rassemblé autour d'elle un nouvel ordre de chevalerie et fondé New Camelot, un royaume de lumière et d'espoir. Mais sans le savoir, la jeune femme a également relancé les rouages de l'Histoire. En tant qu'avatar du Roi Arthur, parviendra-t-elle à échapper à sa funeste destinée ? Son affrontement avec sa soeur, Blanche, sonnera-t-il définitivement le glas de Fableville et de ses habitants ? L'avenir se joue maintenant. Contenu vo : Fables #146-150 + 1001 NIGHTS OF SNOWFALL + WEREWOLVES OF THE HEARTLAND 13.9 €

Batman White Knight : Harley Quinn (1 note) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle. Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6 8.9 €

100 Bullets intégrale volume 4 (1 note) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics La partie d'échecs engagée entre l'Agent Graves et le Trust atteint son apogée. Alors que la majorité des pions ont été évincés du plateau, il est temps pour les cavaliers d'entrer en jeu. Pour les membres du Trust comme pour les ex-Minutemen, il convient néanmoins de cimenter les alliances, consolider les positions et placer les pièces maîtresses dans le viseur. Alors que les Rois manoeuvrent pour se tenir hors d'atteinte et placer leur Reine respective entre eux et l'ennemi, une question occupe tous les esprits : seront-ils encore capables d'élever leur jeu ? Contenu vo : 100 Bullets Deluxe Edition Book 4 (#59-80) 45 €

Absolute Batman Tome 2 (6 notes) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Bruce Wayne enquête sur le mystérieux site connu sous le nom d'Arche M, et confronte sans le vouloir ses amis face à des dangers qui les dépassent tous – Batman compris. Que se passe-t-il dans ce terrifiant complexe qui cache en son coeur des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres ? Et qui est Bane, le mystérieux colosse chargé de veiller sur les plus noirs secrets de l'Arche ? 9 ans après le succès retentissant de BATMAN - LA COUR DES HIBOUX, Scott SNYDER crée à nouveau l'événement en revenant par la grande porte chez DC pour imaginer une version plus brutale et, étonnamment, plus réaliste du protecteur de Gotham. Contenu vo : Absolute Batman #7-14 25 €

Absolute Green Lantern tome 1 (4 notes) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Il se passe quelque chose d'étrange dans la ville d'Evergreen. Quand un monolithe extraterrestre s'abat sur la ville, elle est désormais coupée du monde extérieur par un dôme fait d'énergie verte. À l'intérieur, les habitants sont à la merci d'une créature faisant abattre son jugement sur quiconque se présente à lui. Au milieu du chaos, Jo Mullein, John Stewart et Hal Jordan se réunissent pour survivre, mais l'un d'entre eux pourrait s'avérer être encore plus dangereux que la créature... Contenu vo : Absolute Green Lantern #1-6 18.5 €

Superman : Les Derniers Jours de Lex Luthor (Pas de note) - Urban Comics 13/02/2026 -- Urban Comics Il a passé sa vie à le mépriser, à combattre ses plans machiavéliques... et pourtant, aujourd'hui Lex Luthor est à l'article de la mort, et Superman va tout faire pour le sauver. Il semblerait qu'un héros ne puisse pas vivre sans son antagoniste. À l'instar de Batman et son Joker, Superman ne peut se résoudre à laisser s'éteindre le riche criminel qui donne un sens à sa lutte contre le mal. Mais l'Homme d'Acier sera-t-il capable de trouver le remède à la maladie de Lex Luthor ? Contenu vo : Contenu : Superman : Last Days of Lex Luthor #1-3 18.5 €