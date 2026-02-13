[Sorties Comics] Vendredi 13 février

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Les sorties du jour
Fables Nomad tome 10
Batman White Knight : Harley Quinn
-
Un approfondissement des personnages de Murphy réalisé avec brio. Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins restent dans la même veine que ce que l'on nous a proposé par le passé.
100 Bullets intégrale volume 4
-
Avant-dernière intégrale de ce super polar. Les réponses continuent d’affluer et on suit avec plaisir les personnages. On sent qu’on se rapproche de la fin. Sans compter les fabuleux dessins qui participent à la violence du titre. Un immanquable pour les fans du genre.
Absolute Batman Tome 2
-
Suite d'Absolute Batman qui continue d'être la série bas du front de l'univers Absolute, encore plus quand on mets Bane en face. Dragotta se fait plaisir visuellement avec des personnages aux proportions complètement inhumaines, mais niveau scénario, ça ne vole pas bien haut.
-
Un arc centré autour de Bane cette fois-ci, peut-être un peu plus quelconque car l'effet de nouveauté n'est plus là. S'il y a de bons ajouts comme Catwoman, et quelques éléments chocs, je dois dire qu'on est en dessous des deux arcs précédents. Rien de catastrophique non plus, mais j'ai un peu l'impression d'avoir un arc de transition, qui étoffe un peu l'univers quand même.
-
Un arc intéressant mais en-dessous du premier. Par contre, niveau revisite visuelle, c'est toujours aussi dingue !
-
Si le premier tome annonçait la couleur de son titre, ce deuxième tome le confirme encore plus. Son Bane est plus monstrueuse, terrifiant et grotesque que jamais, notamment grâce à Nick Dragotta qui reste excellent dans ses dessins. C'est la grande force du titre. Scott Snyder nous propose une histoire jouissive et horrible à lire (La violence atteint un certain niveau ici que ça pourrait déranger pour le coup). Les personnages sont bien écrits et attachants à suivre. Le numéro final est dantesque et montre que l’auteur sait mieux conclure ses arcs qu’avant. Bref, une lecture très réussie, Snyder nous prouve encore avec ce nouveau tome qu’il peut proposer une lecture nouvelle sur Batman.
-
Si Absolute Batman n'est pas ma série Absolute préférée, elle n'en reste pas moins très bonne. Ce deuxième tome surpasse le premier tome pour moi qui tenait plus sur la découverte de cet univers qu'autre chose. L'ambiance et la violence sont uniques, même au sein de l'univers Absolute. La baffe est surtout graphique, mais le scénario va très loin. Bref, vraiment une bonne lecture, et une vision de Batman sans concession.
Absolute Green Lantern tome 1
-
Je ne suis pas conquis par l'aspect graphique du titre. Les dessins sont bons mais je les trouve peu adaptés pour un titre Green Lantern. Heureusement on change énormément le lore des Lanterns dans cette version Absolute, donc finalement je suis passé outre les dessins. Des changements qui promettent un nouveau regard qui a du potentiel. À suivre donc !
-
Un titre qui tente bien moins de choses que ses collègues de l'univers Absolute et ce, tant sur le plan scénaristique que graphique. Il n'y a pas vraiment de grosse faute mais on est tellement loin de ce que l'on peut faire en version Absolute. Dommage.
-
C’est cette fois-ci au tour des Green Lantern de subir le traitement Absolute pour un résultat qui m’a convaincu. Al Ewing lorgne du côté de l’horreur cosmique avec réussite, ses personnages sont bien construit et la construction du récit donne envie de comprendre ce qui c’est passé. Il en profite pour réinventer le concept des Green Lantern, au détriment de le rendre compréhensible par moment, mais intéressant à décortiquer. Le défaut de la série, ça serait les dessins, plus faibles en qualité comparés à d’autres séries. Le style fait penser à du Webtoon (Bon j'exagère un peu), mais on finit par s’y faire et à apprécier les quelques réussites graphiques.
-
Une bonne surprise que cet Absolute Green Lantern. Ewing change beaucoup la mythologie des Green Lanterns, et offre un récit plutôt terrifiant, mais surtout avec pas mal de mystère, ce qui n'était pas gagné. Le dessin oscille entre le bon et le moins bon, c'est un peu le point faible du titre. Ca ne gâche cependant pas le plaisir de lecture de cette très bonne série.